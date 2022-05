Lilly De Siati presenta il suo “Fiabastroccando”

PULSANO – La fantasia e l’immaginazione venerdì, 13 maggio, sono le protagoniste dell’incontro culturale che si svolgerà, a partire dalle ore 18:30, nella sala posta al piano terra del Castello De Falconibus. Nel corso dell’incontro letterario sarà presentato il volume di Lilly De Siati dal geniale titolo… Fiabastroccando. “Mi racconti una fiaba?” “Mi reciti una filastrocca?” Quante volte ciascuno di noi avrà rivolto da bambino queste domande ai propri genitori, ad adulti disponibili, a fratelli o sorelle maggiori propensi a coccolarci con la bellezza di una storia, la magia di parole rimate, di racconti che hanno come protagonisti animali dei boschi, fate incantatrici, regni magici… Quelle parole, quelle storie semplici ci hanno incuriositi, incantati, cullati, trascinandoci con la fantasia in mondi dove gli animali parlavano, le fate giocherellavano nel nostro mondo, gnomi ed elfi si affacciavano incuriositi nella vita di noi uomini. Ogni bambino e bambina ha diritto a queste fantasie: ha diritto ad avere una voce che gli reciti una storia, che lo aiuti ad addormentarsi con una dolce cantilena. Le storie di Lilly De Siati, scrittrice, poetessa, creatrice di storie per adulti eterni bambini e per bambini desiderosi di sognare, hanno lo scopo di offrire ad ogni adulto e ad ogni bambino fantasie che aiutino a guardare il mondo con tenerezza e allegria, con occhi nuovi che possano scoprire la magia in tutto ciò che li circonda. Il prezioso volume, edito da G. C. L. edizioni, è acquistabile on line e in libreria.