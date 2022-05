Filumena Marturano stasera in scena al Fusco per le opere in Terra Santa

L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme – Delegazione di Taranto – ha organizzato un evento teatrale al fine di raccogliere fondi da destinare alle opere cattoliche in Terra Santa. L’appuntamento è per venerdì 13 maggio, alle ore 20,30, al Teatro Comunale “Fusco” . Da sempre l’Ordine si occupa di finanziare scuole, ospedali e tutte le altre necessità dei cristiani in Terra Santa. Il Delegato di Taranto, prof. Benedetto Mainini, stavolta ha voluto usare la rappresentazione teatrale al posto del classico concerto per tanti anni voluto dal predecessore dott. Baldassarre Cimmarrusti. Sarà la “Compagnia Instabile Napolinscena” l’interprete della nota commedia di Eduardo De Filippo “Filumena Marturano”: un classico del teatro e forse l’opera di Eduardo più amata dal pubblico e dallo stesso autore anche per una componente in qualche modo autobiografica del Grande del nostro teatro. La compagnia Napolinscena , tutta tarantina, si è specializzata – come dal nome – nel teatro partenopeo. Gli interessati potranno ritirare gli ultimi inviti disponibili alla sede della Delegazione, presso lo studio del dott. Francesco Conte, in via Regina Elena 42.