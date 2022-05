“Fame”: tra i finalisti c’è Cristiano Cosa

Tra i cinque finalisti al concorso musicale “Fame – Innovative model for young artists cross border laboratory”, il progetto destinato a giovani cantautori pugliesi, c’è anche il tarantino Cristiano Cosa. Con lui hanno superato le selezioni Marina De Sario, Roberta Russo, Donatella Spinelli, Giannicola Speranza. Il progetto, promosso dal Teatro Pubblico Pugliese e finanziato nell’ambito del Programma Interreg IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro, vede come partner in Italia il Comune di Civitacampomarano (CB), in Albania la Città di Tirana (Lead Partner) e in Montenegro la RTCG – Radio e Televisione del Montenegro.

FAME: IL PROGETTO

“Fame” è un percorso di accompagnamento, destinato a cantautori pop, rock e trap tra i 18 ed i 35 anni che punta al rafforzamento delle loro competenze artistiche, di comunicazione digitale e che vedrà la creazione di un format video destinato alla TV, nonché la produzione di un nuovo progetto musicale. I cinque cantautori, selezionati tra oltre trenta artisti provenienti da tutta la Puglia, saranno guidati da esperti in un lavoro sul testo e sul corpo, ambedue fondamentali nell’approccio comunicativo col pubblico e in una pratica di auto-racconto, anche attraverso il video e i social che permetterà loro di promuovere la propria immagine artistica. Terminate le selezioni dal vivo, il percorso si articolerà in tre fasi che si terranno in altrettante location quali: Spazioporto a Taranto, Teatro Sociale a Fasano e Accademia delle Arti di Strada a Bari. I professionisti che seguiranno e accompagneranno gli artisti sono: Francesco Occhiofino, in arte Reverendo (produttore discografico, autore e compositore), Carmine Errico (esperto di comunicazione), Giuseppe Ciciriello (attore, musicista, autore e regista) e Giorgio Consoli, (attore, cantante e autore). A completamento del percorso, i cantautori realizzeranno un concerto nell’ambito di Medimex, Festival di Civitacampomarano (CB), Cinzella Festival, Festival di Podgorica (Montenegro), Tirana Capitale Europea dei Giovani 2022.