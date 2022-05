Panariello, Frassica Foer e Gazzè: estate con le star a Grottaglie

GROTTAGLIE – Giorgio Panariello, Drusilla Foer, Max Gazzè e Nino Frassica: sono loro i quattro, attesi, ospiti della stagione estiva 2022 del Comune di Grottaglie, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese sul palco delle Cave di Fantiano. Quattro, in tutto, gli appuntamenti in cartellone tra musica e divertimento. «Organizzare spettacoli dal vivo in posti suggestivi come le Cave di Fantiano a Grottaglie con un pubblico finalmente numeroso, mantenendo sempre la sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, significa riappropriarci di una parte della nostra vita – ha detto Giuseppe D’Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese – Il settore dello spettacolo dal vivo, com’è noto, è stato uno dei più penalizzati negli ultimi due anni. Come Teatro Pubblico Pugliese ringraziamo l’amministrazione per questa scelta. Perché tornare a investire in cultura significa anche attivare un circolo virtuoso per la promozione del territorio che va alimentato per riprendere a crescere insieme da dove ci si era interrotti».

«Voglia di ripartire. È questo lo slogan che abbiamo deciso di dare a questa rassegna di eventi estivi in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese – ha, invece, spiegato Ciro D’Alò, sindaco della Città delle Ceramiche – Questo programma è un primo passo di un’estate a Grottaglie che sveleremo di volta in volta e che contemplerà tutti i generi artistici e tutti i target di riferimento. Non è stato facile far approdare nomi di questo calibro, ma prosegue il lavoro e l’impegno è massimo per presentare una Grottaglie sempre più attrattiva. Siamo sicuri che di questo grande sforzo orga nizzativo ne beneficerà tutta la comunità che, come sempre, saprà accogliere ospiti e visitatori con il nostro tipico calore pugliese» «Le Cave di Fantiano si confermano arena musicale di qualità tra le più importanti del panorama musicale italiano – ha aggiunto Vincenzo Quaranta, vicesindaco con delega allo Spettacolo – Grazie alla collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese siamo in grado, come Amministrazione comunale, di presentare un cartellone di appuntamenti capaci di soddisfare un pubblico trasversale. I grandi nomi che si alterneranno sul palco delle Cave di Fantiano fanno parte di un progetto complessivo che intende animare con eventi di qualità e far vivere più luoghi in vari punti della nostra cittadina. Per questo si sta lavorando trasversalmente con tutte le altre realtà associative per offrire un calendario unico di spettacoli ed eventi in grado di intercettare un pubblico curioso e interessato come quello che in questi anni ci ha seguiti con grande partecipazione»

IL CALENDARIO

Ecco, nel dettaglio, le date e i titoli in cartellone: si comincia l’11 luglio con l’attore e comico toscano, Giorgio Panariello che a Grottaglie porta lo spettacolo “La favola mia”, nato per festeggiare i 20 di carriera che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione con tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio. Si prosegue il 9 agosto con Drusilla Foer in scena con lo show “Eleganzissima estate”, un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer. Un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente, in una versione dello spettacolo rivisitata, arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, fra le quali alcune inedite che Drusilla interpreta dal vivo, accompagnata dai suoi musicisti, Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto.

Il 12 agosto sarà la volta di Max Gazzè che torna live con la sua band di musicisti per ritrovare il contatto più genuino e diretto con il pubblico,e riconquistare la dimensione più pura del live. La stagione si chiude il 29 agosto con Nino Frassica in “Nino Frassica& Los Plaggers Band Show Tour 2000 – 3000”, un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Nino Frassica e della sua inesauribile vérve comica. I biglietti per i quattro appuntamenti saranno in vendita a partire dal 20 maggio prossimo su www. vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket in Italia, al Cafè Fanelli e San Ciro Cafè a Grottaglie. Maggiori informazioni sul sito web del Teatro Pubblico pugliese www.teatropubblicopugliese.it