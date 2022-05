Sicurezza alimentare, un corso di formazione

Sicurezza alimentare e controlli ufficiali: corso di formazione a cura del Dipartimento di Prevenzione all’ex ospedale Testa Si chiude oggi la seconda giornata dell’evento formativo “Il regolamento Ue 625/2017 – I controlli ufficiali nell’ottica dell’One Health”, organizzato dai Servizi Veterinari e il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di prevenzione di Asl Taranto, presso la sala convegni dell’ex ospedale Testa a Taranto. Tema dell’evento è la sicurezza alimentare, con particolare riferimento alla tutela delle produzioni tipiche – in particolare alla “cozza tarantina” – e dell’ambiente. Il focus del dibattito verte in particolare sulle problematiche relative alla presenza di microplastiche nei nostri mari e ai relativi rischi per la salute pubblica. Il corso è stato organizzato a seguito anche di un’attenta analisi dei bisogni formativi per approfondire alcune tematiche relative al Regolamento UE 625/17 sui controlli ufficiali.

Tra i relatori, è intervenuto il professor Giampaolo Colavita, ordinario di Ispezione degli alimenti presso la facoltà di Medicina veterinaria di Teramo e dell’Università del Molise. Ad aprire i lavori, il dottor Vito Gregorio Colacicco, direttore generale di Asl Taranto, e il dottor Michele Conversano, direttore del Dipartimento di prevenzione jonico. “L’iniziativa è certamente la prima di una serie di eventi che saranno svolti su questi argomenti relativi alla sicurezza alimentare – dichiara il direttore generale Vito Gregorio Colacicco – che riflettono l’attenzione del nostro dipartimento di prevenzione sia per i consumatori che per le esigenze formative emerse da parte di tutto il personale dipendente dirigente e tecnico”.