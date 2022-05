La Uila di Taranto torna al voto, si rinnovano le cariche sindacali

Uila Taranto, si torna al voto. Venerdì 20 maggio il VII congresso territoriale del sindacato dei lavoratori agricoli e del settore agroalimentare del territorio ionico. I lavori, al Salina hotel di viale Unità d’Italia, avranno inizio alle ore 9. Tutti gli iscritti alla Uila si riuniranno per eleggere il nuovo segretario generale del sindacato dei lavoratori agricoli. Sono oramai più di vent’anni che la fiducia viene riposta in Antonio Trenta e nella sua squadra di consiglieri e delegati. Slogan di questa iniziativa – che si inserirà in un dibattito su: “Un patto per favorire il lavoro etico” – e di tutte le prossime che saranno organizzate dalla Uila da questo momento in poi, è “La tua impronta lascia il segno”.

A relazionare sarà, appunto, Trenta, segretario generale della Uila Uil di Taranto, affiancato da Enrica Mammuccari, segretaria nazionale della Uila. Dopo i saluti di Giovanni Gugliotti, presidente della Provincia di Taranto, prenderanno la parola i rappresentanti di Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Copagri, Fai Cisl e Flai Cgil. Tra gli interventi, quelli di Lucia Lapenna, presidente del Faila Ebat, l’ente bilaterale agricolo, Giuseppe Gigante, direttore generale dell’Inail Puglia, Michele Leone, responsabile del progetto #terraesocial di Uila Taranto, Pietro Buongiorno, segretario generale della Uila Puglia, Franco Busto, segretario generale della Uil Puglia e Donato Pentassuglia, assessore regionale all’Agricoltura e alle risorse agroalimentari della Puglia. La presidenza si insedierà alle 8.30 e provvederà alla nomina delle commissioni.