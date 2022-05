Tornerà alla luce il sepolcreto ebraico sotto Palazzo degli Uffici

Poco è rimasto di quattordici secoli di presenza ebraica in Taranto; ma quel poco tornerà visibile: uno spicchio di sepolcreto, che insieme con lapidi rinvenute a fine XVIII e fine XIX secolo, ed accatastate fuori contesto dagli sterratori che costruivano Palazzo Orfanotrofio (poi Palazzo degli Uffici) e in seguito il Borgo, costituisce l’unica testimonianza materiale, sul posto di una storia lunghissima e poco nota. Quando Tito, nel 70 d.C., repressa l’ennesima rivolta anti-romana, distrusse il Tempio di Gerusalemme e deportò fuori della Terra Promessa gli Ebrei, Taranto fu la prima città al mondo ad ospitare una colonia israelitica, secondo una tradizione ebraica che risale al Medio Evo. Prima città della diaspora, perché va ricordato che a Roma c’era una colonia ebraica fin dal II secolo a.C.

Il sepolcreto, adiacente ad un cimitero cristiano (se ne rinvennero tracce, sempre negli sterri di fine ‘700 e soprattutto fine ‘800) fu in uso (almeno) dal IV secolo d.C. fino al X secolo d.C., quando Taranto fu distrutta dai Saraceni, ed era collocato sulla ormai spianata e scomparsa collina di Montedoro (un mozzicone se ne ravvisa nel rialzo sul quale sorgono la chiesa ed il convento di San Giovanni di Dio). Le sepolture, ebraiche e cristiane, insieme con alcune tombe bizantine, andarono distrutte quando la collina fu spianata, e gli avvallamenti furono colmati con materiale di risulta, per consentire l’edificazione della Città Nuova. Si salvarono solo pochi pezzi di corredi funerari, e qualche lapide ebraica (gli Ebrei non depongono infatti corredi funerari): alcune sono esposte al MArTA, nella sezione del tardo-antico che chiude il percorso espositivo; altre sono in custodia della ripristinata Soprintendenza di Taranto. Ma un nucleo di sepolcreto è miracolosamente sopravvissuto, sotto il Palazzo degli Uffici.

E per la precisione, sotto il pavimento di un corridoio (e presumibilmente di alcune aule) al primo piano dell’edificio, sul lato di via d’Aquino. Primo piano? Eh, sì. Perché il Palazzo fu costruito spianando solo in parte la collina di Montedoro; uno sperone roccioso sopravvisse, e su quello sperone fu edificato direttamente il primo piano, dove, nel 2006, la allora Soprintendenza archeologica di Taranto rinvenne tre tombe (con gli scheletri ancora in situ) di V – VI secolo d.C. scavate nel banco di carparo. Ne riferì Antonietta Dell’Aglio, che all’epoca dirigeva il Museo nazionale archeologico (odierno MArTA), chiedendo un supplemento di ricerche. Complici le reiterate interruzioni dei lavori di ristrutturazione dell’imponente edificio, non se ne fece nulla. Inevasi restarono anche gli appelli della stampa. Ora però non si potrà più far finta di niente. E nel redigere il progetto esecutivo per la “rifunzionalizzazione” e ristrutturazione del maestoso edificio, che l’ultima amministrazione comunale ha voluto ribattezzare Palazzo Archita, dal nome del più duraturo ed illustre inquilino del fabbricato, la prima scuola di Taranto (e dove quindi sarebbe doveroso reinsediare almeno un cospicuo nucleo del liceo Archita, che celebra quest’anno il 150° anniversario dalla fondazione), si dovrà tener conto della necessità di procedere a saggi archeologici ed a tutelare i resti dell’area cimiteriale.

In vista infatti della sentenza del Consiglio di Stato che a giorni dovrebbe finalmente dirimere una lunga controversia giudiziaria sulla titolarità dei lavori di progettazione, e quindi consentire anche una ripresa dei lavori di ristrutturazione, fermi alla copertura dei muri portanti (e meno male che quell’intervento di somma urgenza fu portato a compimento; si rischiava lo sfarinamento sotto le piogge dei muri di tufo rimasti senza tetti…) la questione sepolcreto è tornata di attualità, ma questa volta è stata giocata su una scacchiera più ampia, col diretto coinvolgimento del Rabbinato italiano. Perché la vicenda tombe ebraiche non presenta solo aspetti archeologici e storici. Per la religione ebraica (che, per inciso, è una delle confessioni che ha sottoscritto intese con la Repubblica Italiana, in forza dell’art. 8 della Costituzione; intesa che prevede la tutela di cimiteri e di tutti i beni “afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell’ebraismo italiano”) la traslazione di cadaveri è un sacrilegio; i resti umani eventualmente spostati dalle loro tombe vanno riportati, se possibile, nel luogo originario di deposizione; e comunque non possono restare insepolti in un deposito. Già: perché, purtroppo, dopo i sondaggi archeologici del 2006, gli scheletri non furono lasciati in situ e provvisoriamente ricoperti, come inizialmente previsto, ma trasportati nei depositi della Soprintendenza, dove tuttora si trovano.

E’ una “scoperta” emersa nel corso di un recentissimo sopralluogo nell’area del Palazzo degli Uffici interessata al sepolcreto; un’ala edificata direttamente sullo sperone di roccia dell’originaria collina di Montedoro, in gran parte spianata a fine ‘700 e fine ‘800 per la realizzazione di isolati strade e piazze della Città Nuova. In seguito alla nuova pubblicazione di articoli sull’area cimiteriale (apparsi anche su Shalom, la rivista della Comunità ebraica di Roma, con ripresa dell’Ansa e di quotidiani nazionali) ed a colloqui intercorsi fra il Rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, e la soprintendente di Taranto, Barbara Davidde, è stata disposta una visita all’abbandonato cantiere del palazzo, alla quale ho potuto prendere parte: accompagnati dalle archeologhe Laura Masiello e Stefania Montanaro, il rabbino Chizkiya Kalmanowitz, del Comitato europeo per la protezione dei cimiteri ebraici ed il restauratore Amir Genach (che si erano appena occupati del complesso lavoro di risistemazione delle catacombe ebraiche di Villa Torlonia, a Roma) hanno accertato lo stato dei luoghi, verificato la più che probabile presenza sotto il pavimento di altre sepolture ebraiche e richiesto un piano di scavi e sistemazione del sepolcreto. Una delle possibilità è quella di creare un’area visibile di sepolcreto che consenta comunque la utilizzazione del corridoio e delle stanze adiacenti; area nella quale sarebbe possibile, per esempio, collocare anche le lapidi ebraiche conservate dalla Soprintendenza di Taranto. Oltre all’indiscutibile valore storico-archeologico, ed al rispetto per la dignità dei resti umani e per le norme religiose ebraiche sulle sepolture, la creazione di questa piccola ma significativa area cimiteriale visibile avrebbe un valore turistico non indifferente.

Ovunque si trovino nel mondo, gli Ebrei sono infatti legatissimi alle testimonianze materiali della diaspora, e ne visitano i luoghi, specie i più antichi. E secondo una tradizione ebraica risalente al Medio Evo, Taranto sarebbe stata la prima città nel mondo ad ospitare una colonia ebraica: addirittura 5.000 persone (un numero enorme, se si pensa che l’antica pòlis della Magna Grecia era ormai da secoli in decadenza). Esisteva sì in Italia una colonia ebraica più antica, quella di Roma (II secolo a.C.), ma non era legata al dramma della “dispersione”. La colonia tarantina era perfettamente integrata nella vita della città; lo dimostra anche il rinvenimento nell’area sepolcrale che fu in uso dal IV (almeno) al IX secolo d.C. di lapidi ebraiche bilingui (le più antiche in Greco ed Ebraico; poi in Latino ed Ebraico; quindi solo in Ebraico) accanto a resti di sepolture cristiane e di tombe bizantine: i due cimiteri dovevano essere contigui. L’area fu abbandonata, stando alle poche testimonianze archeologiche conservate o documentate a fine XIX secolo, all’inizio del X secolo, quando Taranto fu distrutta dai Saraceni.

Nel 925, proprio poco prima della distruzione della città, fu riscattato a Taranto il tredicenne Donnolo bar Avraham Shabbetai, che era stato preso prigioniero dai Saraceni che si erano impadroniti di Oria nel luglio di quell’anno. Il riscatto fu pagato con denaro dei suoi genitori, che avevano affari a Taranto, e lo avevano depositato presso congiunti di questa comunità: Donnolo, come è noto – ricorda il sito Italia Judaica (dal quale abbiamo ripreso molte informazioni) – diventò medico e filosofo insigne, e che già antiche tradizioni associano alla fondazione della Schola medica salernitana. Con la ricostruzione di Taranto voluta dall’imperatore d’Oriente Niceforo II Focas a fine X secolo la città si restringe nell’area dell’antica acropoli, una penisoletta diventata quasi un’isola perché la depressione che la isolava dal territorio ad Est è diventata ormai una sorta di paludoso canale (è l’odierno canale navigabile). La Giudecca è localizzata nel “pittagio” (quartiere) Turripenne, sul Mar Piccolo, e la cultura ebraica è fiorente. Un maestro calligrafo, Shemuel ha-Sofer, imposta addirittura le modalità grafiche con cui d’ora in poi verranno riprodotte le copie del Talmud (commento dei Libri sacri e compendio delle norme giuridiche che regolano la vita delle comunità israelitiche).

A metà del XII secolo il rabbino spagnolo Beniamino da Tudela nel suo “Itinerario” (libro su un viaggio da Saragozza a Baghdad, e ritorno) riscontra una comunità fiorente (circa 300 famiglie; Roma ne ospita solo 200; Otranto e Napoli 500; Salerno 600; Palermo 1.500) con numerosi dotti. Fra le principali attività degli Ebrei c’era la tintoria, quasi un monopolio, che già i Normanni, e poi gli Svevi, assoggettarono ad una forte tassazione in favore della Chiesa; tassazione però contesa anche dal fisco secolare. Con gli Angiò, nella seconda metà del XIII secolo, iniziò una politica di forte pressione – condotta sul piano religioso da domenicani e francescani – su musulmani ed israeliti perché si convertissero. Le comunità ebraiche iniziarono così a ridimensionarsi. Nel 1292 a Taranto 172 ebrei accettarono il battesimo; ma i cosiddetti “neofiti” erano guardati con sospetto, tanto dalla Chiesa quanto dai concittadini, specie negli strati più bassi. Nel 1411 è documentato un assalto con razzie e morti contro le case dei neofiti; fra le vittime anche un capitano che aveva cercato di sedare i tumulti. Nel 1492 fu addirittura diffusa da un frate spagnolo residente in Taranto una falsa profezia di San Cataldo che invitava a cacciare gli Ebrei da tutto il Regno. Purtuttavia la ridimensionata comunità tarantina è ancora ricca di dotti, e produce pregevoli codici, non solo di argomento religioso o giuridico.

Ma la fine degli insediamenti ebraici nel Sud d’Italia è vicina. Gli Ebrei erano già stati espulsi nel XII secolo da Francia e Inghilterra; Lutero invitava ad espellerli dalla Germania ed a bruciare le sinagoghe; nel 1492 i Re cattolici li cacciano definitivamente dalla Spagna; molti Ebrei si rifugiano nel Regno di Napoli, ma con la conquista spagnola del 1503 e la costituzione del Viceregno inizia la fine. “Nel 1510 Ferdinando il Cattolico fece pubblicare il bando di espulsione dei giudei e cristiani novelli, ad eccezione di duecento famiglie delel più facoltose. A questa data – si legge in Italia Judaica – i nuclei ebraici a Taranto si erano ridotti a 18, mentre quelli dei neofiti erano 1.400”. Ormai l’attività prevalente degli Ebrei era l’usura, il che voleva dire in realtà l’attività bancaria: “il bisogno delle popolazioni – si legge ancora nel sito – spinse le autorità a tollerare il rientro dei giudei e il loro ricostituirsi in comunità. Quella di Taranto divenne una delle più prospere della provincia [di Terra d’Otranto], come attestano i contributi fiscali che pagò nel 1535”. Nel 1541, per decreto di Carlo V, arriva però la fine per le comunità ebraiche nel Mezzogiorno; né per i più o meno forzosi convertiti le cose vanno meglio: al termine tecnico (e neutrale) di “neofiti” si preferiva quello ingiurioso, di provenienza spagnola, di “marrani” (porci; che tra l’altro, per gli Ebrei, sono anche animali impuri).

Chi non si converte, fugge; generalmente nella vicina Grecia, sottoposta agli Ottomani, che nei loro confronti sono più tolleranti dei cristiani. Della comunità ebraica tarantina (a differenza di altre pugliesi (Oria, Trani, e per tracce architettoniche persino Manduria) si perderanno le tracce, fino a sparsi rinvenimenti e studi recenti (fondamentali quelli di Cesare Colafemmina). Il quartiere Turripenne, dove le tracce ebraiche erano comunque poche e poco documentate, fu raso al suolo negli anni ’30 del ‘900, per il “risanamento” della Città Vecchia intrapreso dal fascismo. Riprendere quindi sondaggi archeologici nel Palazzo degli Uffici, e preservare e rendere visibile il sepolcreto ebraico, diventa fondamentale anche dal punto di vista della storia della città, delle sue vestigia. Senza trascurare la necessità di salvare quel che resta del cimitero, anche per provvedere, come ricorda il Rabbino Kalmanowitz, alla sepoltura secondo le norme ebraiche di “quegli sfortunati il cui ultimo riposo è stato terribilmente disturbato”. Un obbligo morale e religioso, non solo culturale.

Giuseppe Mazzarino