Dal rione Porta Napoli all’incarico di vicario generale della diocesi

Venerdì 20 alle ore 19,00 in Concattedrale, durante la solenne celebrazione eucaristica, l’arcivescovo mons. Filippo Santoro e alcuni sacerdoti della diocesi festeggeranno i 50 anni di sacerdozio. Fra loro, il vicario generale mons. Alessandro Greco Don Alessandro, nato Massafra il 10 luglio del 1947, fu ordinato sacerdote il primo luglio del 1972 da mons. Guglielmo Motolese, allora amministratore apostolico della diocesi di Castellaneta.

“Il mio cammino vocazionale – spiega don Alessandro – si è svolto in maniera molto semplice, favorito da una mentalità e da uno stile di vita molto diversi da oggi. Va premesso che la chiamata al sacerdozio avviene in modo differente da persona a persona, è un fatto misterioso che si inserisce su una particolare predisposizione personale. Ognuno, d’altronde, sin da bambino avverte il desiderio di dedicarsi a una certa attività piuttosto che a un’altra. E lo stesso avviene per la vocazione presbiterale, che è un dono di Dio che si manifesta in molti modi e che può essere accettate nella piena libertà individuale. Nel Vangelo leggiamo tante storie di vocazione, accolte o meno: quella degli apostoli che lasciarono tutto e seguirono Gesù o quella del giovane ricco che, davanti alla proposta di una scelta radicale, se ne andò rattristato. Ciò non avviene in base a convenienze materiali ed economiche, ma solo ai fini di una vita donata per la causa del Regno di Dio”.

Dopo l’infanzia trascorsa nell’antica chiesa madre in Massafra, don Alessandro (con la scelta vocazionale) ha frequentato la parrocchia di appartenenza, Maria SS. del Carmine, guidato nel suo cammino dal parroco don Oronzo Spera e nella vicinanza dei seminaristi, del Seminario Minore e del Maggiore, divenuti importanti punti di riferimento. Dopo l’ ordinazione, per quattro anni ricoprì l’incarico di vicario parrocchiale nella chiesa madre di Mottola e in contemporanea iniziò a collaborare con il settimanale diocesano “Nuovo Dialogo”. Nel 1976 mons. Motolese, nel frattempo nominato anche vescovo di Castellaneta, trasferì don Alessandro a Taranto, affidandogli la guida della parrocchia “Stella Maris”, al quartiere Porta Napoli, incarico mantenuto tuttora. “Abitato da gente umile (soprattutto operai, mitilicoltori e pescatori), – racconta – la parrocchia era inserita in un quartiere periferico e non valorizzato per le sue caratteristiche peculiari, sia per lo stretto contatto con il mare, sia perché strategico dal punto di vista delle vie di comunicazioni, in quanto sede della Stazione ferroviaria, del porto mercantile e di quello turistico e delle strade per Bari e Reggio Calabria Poi nel 1989 il sindaco Guadagnolo fece sgomberare e demolire tutte le case popolari per la loro fatiscenza. Fu un disastro, con 320 famiglie costrette ad andare altrove. Per i più anziani, fu una tragedia pari a quella vissuta nel bombardamento alleato del 1943 che costò molte vittime. Così il quartiere si spopolò completamente. Conservo ancora i volti, i nomi, le storie degli sfortunati abitanti, che spesso incontro e con i quali è rimasto un rapporto affettuoso, come se il tempo non fosse mai trascorso”.

Fu demolita anche la chiesa della Madonna Stella Maris che, con i locali annessi, occupava la Scala C dell’edifico “XXIV Maggio” e la sede parrocchiale dovette trasferirsi nella cappella ferroviaria intitolata alla “Madonna del Buon viaggio”, dove permane tuttora. Importante per don Alessandro è stata anche l’esperienza nel mondo della scuola: per sedici anni è stato professore di religione al liceo scientifico, materia che ha insegnato insieme a Storia e Filosofia nelle classi liceali del seminario di Poggio Galeso e all’istituto Salesiano “Don Bosco”. Successivamente l’arcivescovo mons. Benigno Luigi Papa lo designò dapprima docente di Teologia (per circa trent’anni) e poi direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, poi eretto ad ente accademico, incarico mantenuto per 17 anni. Infine egli ha insegnato alla facoltà universitaria di Scienze della formazione alla “Lumsa”, sede di Taranto, fino alla nomina di vicario generale da parte dell’arcivescovo mons. Filippo Santoro. “Non avrei mai immaginato – commenta don Alessandro – di dover svolgere questa nuova mansione, senza l’impegno a tempo pieno tra parrocchia ed insegnamento. Tale incarico mi ha dato, comunque, la possibilità di avere uno sguardo più ampio sull’intera realtà diocesana dal punto di vista religioso, sociale e culturale, e di collaborare in maniera più stretta con l’arcivescovo. Ciò mi ha inoltre dato la possibilità di incontrare e dialogare con sacerdoti, giovani e anziani, permettendomi di avere una visione della realtà ecclesiale in maniera diversa e più completa”.

“Il vicario generale – aggiunge – non si limita a sbrigare pratiche burocratiche, ma si interessa e si occupa della vita diocesana, coinvolto direttamente in tante situazioni, soprattutto nei contatti con le parrocchie, associazioni, gruppi e movimenti per celebrazioni e incontri pastorali”. Mons. Alessandro Greco vede il proprio ministero sacerdotale pienamente realizzato soprattutto nel contatto con la gente, di ogni età e livello sociale e in tale ambito hanno senso, oltre allo studio e all’insegnamento, le sue pubblicazioni dall’intento non esclusivamente scientifico e dottrinale, ma spirituale e pastorale. “I miei scritti – specifica – hanno infatti lo scopo di aiutare le persone ad avvicinarsi di più al Signore, abbandonando ogni indirizzo devozionistico per dare invece ragione della fede e della speranza che è in loro, conducendole così verso la maturità spirituale”.

Angelo Diofano