Don Tonino Caforio, ordinato in cattedrale nel luglio del ’72 con mons. Motolese

Mezzo secolo di sacerdozio anche per mons. Tonino Caforio, rettore della chiesa di Santa Maria di Talsano. “La mia vocazione è – dice – stata un dono fatto da Dio senza che la ricercassi: gliene sono immensamente grato e prego di esserGli fedele fino all’ultimo istante della mia vita”. Nato il primo gennaio del 1949 da Davide e Lucia, don Tonino frequentò il classico Archita, con don Franco Castellana suo insegnante al terzo anno di liceo, che gli permise di riconoscere i segni vocazionali. Altrettanto preziosa, in quegli anni, fu la frequentazione con i padri Minimi di San Francesco di Paola, periodo in cui apprezzò l’amicizia di Angelo Acquaviva, delegato aspirante di Azione Cattolica.

A 19 anni, l’ingresso al seminario di Mondovì, guidato da mons. Giuseppe Moizo, poi divenuto vescovo di Acqui Terme. Il 15 luglio del 1972 mons. Guglielmo Motolese lo ordinò in cattedrale, con le prime Messe celebrate la mattina dopo al monastero carmelitano di Taranto e la sera in San Francesco di Paola. Suo primo incarico fu quello di vice assistente diocesano dell’Acr, con don Nicola Di Comite. Nel ’73 fu vicario di don Franco Lucaselli alla parrocchia della Madonna delle Grazie e successivamente di mons. Luigi Liuzzi al Carmine: un’amicizia con quest’ultimo decretata con il dono del camice e del calice adoperati per i settant’anni di sacerdozio celebrati nel 2012. Primo incarico di parroco per mons. Tonino Caforio fu alla Madonna del Rosario a Talsano, dove rimase per undici anni e due mesi; di quel periodo egli ricorda la crescita e il fervore di quella comunità nonché l’impegno per la realizzazione della cripta, ricavata da un vecchio scantinato, e del salone. Quindi, eccolo alla guida della parrocchia di Santa Lucia, a Taranto, incarico che ha mantenuto per 22 anni.

Di quegli anni il sacerdote ricorda gli eventi della “Settimana della Luce” nel 2004, per il 17.mo centenario del martirio di Santa Lucia, e della tappa tarantina della “peregrinatio” del corpo della santa, nel 2014. Infine, l’incarico affidatogli da mons. Filippo Santoro di rettore della Santa Maria di Talsano. Rilevanti sono stati i lavori di risanamento da lui commissionati in quella chiesa che hanno riportato alla bellezza delle origini le parti iniziali risalenti al XIII secolo, interessate da caduta degli intonaci per l’umidità. L’intervento ha riguardato anche l’installazione della nuova vetrata raffigurante la Visitazione di Maria a Santa Elisabetta e del nuovo impianto di illuminazione. Va anche evidenziato l’esposizione nel 2017, del nuovo quadro della Madonna di Costantinopoli, realizzato dal sacerdote Gianluigi Marzo della diocesi di Ugento, in sostituzione di quello trafugato nel 1973 , secondo lo storico Blandamura, portato dall’Oriente intorno all’VIII secolo. Attualmente don Tonino ricopre anche gli incarichi di assistente ecclesiastico dell’Apostolato della preghiera, cappellano delle Figlie della Carità e Canonico del Capitolo Metropolitano, dopo essere stato per 21 anni insegnante di religione.