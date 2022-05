Museo Valentino a Castellaneta, valorizzazione e promozione

CASTELLANETA – Organizzato dalla Fondazione Rodolfo Valentino, mercoledì 18 maggio alle ore 10:00 nel Museo Rodolfo Valentino, si terrà un workshop, aperto a tutti, e in particolare agli studenti degli istituti superiori Mauro Perrone e Orazio Flacco, che avrà come argomento “Il Museo Rodolfo Valentino – Catalogazione, valorizzazione e promozione”; durante l’iniziativa sarà presentato il catalogo del museo su “Puglia Digital Library”. Sono previsti gli interventi del prof. Antonio Ludovico (presidente Fondazione Rodolfo Valentino), della dott.ssa Annarita D’Ettorre (assessore alla Cultura del Comune di Castellaneta), del dott. Mauro Bruno (dirigente Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia), della prof. ssa Angela Bianca Saponari (responsabile progetto “Puglia Audiovisual Library”, Università degli studi di Bari) e della dott.ssa Serena Ludovico (laureata in Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali). L’iniziativa si inserisce nel progetto regionale “Puglia Audiovisual Library” di cui è responsabile la prof.ssa Angela Bianca Saponari.

Tale progetto prevede la mappatura, la catalogazione e l’archiviazione digitale del patrimonio cinematografico regionale per la realizzazione di una collezione all’interno del progetto regionale “Puglia Digital Library”. Nell’ambito di questo progetto è stato realizzato il catalogo del patrimonio del Museo Rodolfo Valentino dalla dott.ssa Serena Ludovico, parte integrante della propria tesi di laurea. Il catalogo del museo è stato, quindi, messo a disposizione del progetto “Puglia Digital Library” della Regione Puglia.