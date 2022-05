Ztl,Confesercenti e CasaImpresa incontrano il Comune di Laterza

LATERZA – Confesercenti Laterza e CasaImpresa Laterza, nell’incontro con il Comune di Laterza prendono posizione in merito a probabili interventi dell’amministrazione comunale che andrebbero a modificare, per il periodo estivo, l’attuale situazione della viabilità nel centro cittadino, determinando riflessi negativi su gran parte delle attività commerciali presenti nelle zone interessate. Le due associazioni datoriali, dopo una fase di confronto con le categorie rappresentate, e dunque con coloro sui quali cadrebbero le conseguenze di scelte arbitrarie ed inopportune, hanno inviato al primo cittadino di Laterza, Franco Frigiola, una lettera con riferimento ad una serie di proposte che permetterebbero di evitare danni ai commercianti.

”In primis, con riferimento alla istituzione della Zona a Traffico Limitato, è necessario fare in modo che riguardi piazza Vittorio Emanuele (escluse le zone circostanti la rotatoria) e piazza Plebiscito, e che sia attiva nella fascia oraria che va dalle 21 alle 24,/ 01,00, nei mesi di luglio e agosto- si legge in una nota stampa di Confesercenti e CasaImpresa- la centralissima via Roma dovrà, invece, rimanere aperta al traffico, anche per consentire agli automobilisti di raggiungere agevolmente la stessa Piazza Vittorio Emanuele e per limitare la perdita di spazi destinati al parcheggio. La Ztl nelle piazze Vittorio Emanuele e Plebiscito, causa, infatti, una importante riduzione dei posti auto, già difficilmente compensabili. Ovviamente via Roma potrebbe essere interdetta al traffico in giornate particolari in cui sono previsti eventi di rilievo che si prevede possano attrarre molti cittadini e turisti.

La presenza di aree pedonali inoltre è assolutamente auspicabile, ma solo una volta predisposto un piano (che in realtà dovrebbe esistere ed è necessario anche per poter parlare di Ztl) che individui una viabilità alternativa, e che preveda una segnaletica per indicare a turisti e visitatori il centro e le aree parcheggio. Tale impegno viene richiesto da CasaImpresa perché le chiusure al traffico non siano arbitrarie e non arrechino più disagi che benefici a cittadini, imprese e avventori.Confesercenti e CasaImpresa chiedono dunque che le materie della viabilità e della sosta vengano trattate con estrema attenzione, proprio sulla base della considerazione secondo cui una gestione non proprio oculata potrebbe comportare grandi difficoltà di accesso e di sosta, e quindi conseguenze per le attività commerciali e per i pubblici esercizi, già in affanno per svariati motivi. Confesercenti e CasaImpresa non intendono abbassare la guardia sulla questione e consentire che si arrechi danno al commercio. Le associazioni chiedono che l’amministrazione comunale di Laterza, nell’assumere queste decisioni, tenga in debito conto quanto chiarito nella missiva e ribadito nel confronto aperto e schietto”. Presenti all’incontro per l’amministrazione comunale di Laterza il sindaco Franco Frigiola ed il Consigliere delegato al commercio Erasmo Tamborrino.