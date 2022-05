A Modica il convegno dei critici letterari sulla poesia civile

“Salvatore Quasimodo e la poesia civile nel mondo” è stato il tema del Convegno internazionale dei critici letterari svoltosi a Modica, la meravigliosa città natale del poeta premio Nobel per la Letteratura, universalmente nota, oltretutto, per aver fatto da location preferenziale al commissario Montalbano, oltre che per essere la storica patria del cioccolato e per ospitare nel suo territorio ben cento chiese. Accogliente, fascinosa e perfettamente attrezzata dal punto di vista culturale, Modica ha voluto, a cinque anni di distanza dal precedente incontro nella patria di Quasimodo (in quell’occasione Comune ospitante fu Pozzallo), ospitare una nuova sezione del convegno itinerante dell’Associazione internazionale dei critici letterari, per tenere i riflettori puntati su uno dei personaggi centrali della storia italiana recente.

E grazie alla sapienza organizzativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ignazio Abbate, affiancato dall’assessore alla Cultura, Maria Monisteri, che ha curato l’organizzazione in ogni dettaglio, facendo apprezzare la sua disponibilità e la sua preparazione culturale, oltre che alla regia di Corrado Monaca, tecnico e saggista siciliano, direttore strategico territoriale del gruppo italiano, Modica si è mostrata contenitore straordinario, offrendo ai congressisti sedi diverse, sempre bellissima, per ognuna delle quattro sessioni dei lavori: il Castello dei Conti, l’auditorium Floridia, il Palazzo della cultura e l’incantevole Teatro Garibaldi. Studiosi autorevoli, in gran parte provenienti dal mondo accademico di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Romania, Stati Uniti, Venezuela, hanno affrontato il tema: “Salvatore Quasimodo e la poesia civile nel mondo”, presenti: il console generale della Georgia, Vato Andguladze, in vista di un prossimo approdo nel paese transcontinentale del convegno, probabilmente nel 2024 e José Manuel Pereira Vega, sindaco di Villafranca del Bierzo, in Spagna, che ha ospitato il convegno 2021. L’idea fondante del convegno di Modica partiva dal presupposto che il poeta siciliano premio Nobel è stato un punto di riferimento per letterati e poeti che hanno posto l’attenzione al mondo intorno a loro, facendo delle loro opere uno strumento di crescita sociale oltre che culturale.

“Ci troviamo ancora a Modica – ha detto la presidente dell’Aicl, Neria De Giovanni, rivolgendo il saluto ai convegnisti e alle autorità, nel bellissimo Castello dei Conti – per ricordare un aspetto peculiare dell’opera di Salvatore Quasimodo, il suo impegno civile attraverso la poesia. Questa particolare tematica è stata il vero ponte di comunicazione con la letteratura degli altri Paesi rappresentanti dell’Associazione internazionale critici letterari, così che i delegati stranieri hanno potuto trovare proprio nella poesia civile dei collegamenti importanti nelle loro rispettive letterature”. Il sindaco Abbate, da parte sua, ha definito il convegno “un’occasione eccezionale che con la propria forte impronta implementerà sicuramente l’identità quasimodiana che vede quest’anno il governo regionale della Sicilia a recuperare la casa natale”. I relatori, hanno già potuto ricevere gli atti, pubblicati preventivamente dagli organizzatori che, tra l’altro, hanno consentito ai convegnisti di visitare, tra gli altri siti rilevanti, la casa natale di Quasimodo, e il Museo civico “Belgiorno”, dedicato alla storia del territorio, all’archeologia e all’arte e che riserva una intera sezione alle opere che 42 artisti di Corrente hanno dedicato loro opere a Quasimodo, ta partire dagli appassionati ritratti, tra i quali citiamo quelli di Sassu, Guttuso, Manzù, Cassinari, Cantatore, Kantor, Migneco, Tamburi, Brindisi e tanti altri. Nel mio intervento al Convegno di Modica, ho tenuto la relazione sul tema: “Poesia civile nell’Italia Meridionale”, occupandomi soprattutto del ruolo svolto da alcuni poeti, come il pugliese Vittore Fiore, il lucano Rocco Scotellaro e il siciliano Giuseppe Zagarrìo, ma evidenziando anche il contributo, forse meno noto, dato da altri poeti come i tarantini Michele Pierri e Raffaele Carrieri. Durante i lavori, come di consueto, è stato conferito il Premio Farfa di cultura e territorio, nelle mani di Flora Salveti, figlia del compianto Gaetano, noto letterato per lungo tempo vicepresidente dell’Aicl. La sessione 2023 del convegno dell’Aicl è prevista a Tàrgu Neamt in Romania.

Silvano Trevisani