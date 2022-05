Recital del pianista ucraino Sayenco

Dopo la vittoria dello scorso novembre alla 59a edizione dell’International Piano Competition “Arcangelo Speranza” mercoledì, 18 maggio, Danylo Sayenco torna nella nostra città, questa volta ospite della 78a stagione concertistica degli Amici della Musica, in programma sul palcoscenico del Teatro comunale Fusco, in via Giovinazzi. Il pianista ucraino sarà protagonista di un recital dopo esser stato fermato in un primo momento dalla guerra: sino a qualche giorno fa, infatti, sembrava irrimediabilmente tramontata l’ipotesi di un’esibizione nel capoluogo ionico del trentunenne musicista di Leopoli che, invece, terrà un recital molto atteso per la sezione “Young” della Stagione concertistica. Appuntamento annunciato a Taranto da una serie di manifesti che ritraggono l’artista immerso nei colori giallo e blu che rappresentano l’Ucraina, rappresentati da un campo di grano e un cielo tersissimo.

IL PROGRAMMA

Domenico Scarlatti con tre Sonate, Beethoven con la Sonata op. 110 n. 31, Chopin con 4 Mazurche op. 30 e lo Studio op. 10 n. 6, Debussy con tre Preludi e, infine, l’ucraino Viktor Kosenko con i Cinque Studi op. 8 e Liszt con due Studi trascendentali i compositori del recital del pianista vincitore dell’ultimo Concorso Speranza, così come decretato dalla giuria presieduta dal pianista salentino Roberto Cappello e composta da Liubov Gromoglasova (Russia), Pavel Ionescu (Romania), Andrea Turini (Italia) e Olga Zdorenko (Ucraina) che hanno espresso il verdetto finale al termine di una gara partecipata da quarantasette concorrenti provenienti da dodici Paesi. Sayenko, che nella finale aveva suonato musiche di Skrjabin e Liszt, adesso risulta nell’albo d’oro della manifestazione subito dopo il francese Théo Ranganathan, affermatosi nel 2019. Infatti, la prestigiosa manifestazione era tornata alla fine del 2021 dopo la cancellazione della 58a edizione che avrebbe dovuto tenersi nel 2020, poi annullata a causa della pandemia.

DANYLO SAYENCO

Nato in una delle città dell’Ucraina più colpite dall’aggressione russa in questi tre mesi di guerra, Danylo Sayenko ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di sei anni e si è diplomato nella sua città alla prestigiosa scuola di musica Salome Krushelnytska riservata a bambini particolarmente dotati. E sempre a Leopoli si è successivamente formato alla State Mykola Lysenko National Music Academy nella classe di Yozif Ermine, prima di trasferirsi ad Amburgo nel 2014 e perfezionarsi alla Hochschule für Musik und Theatre con Anna Vinnizka. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, quelli al Concorso pianistico internazionale Vladimir Horowitz di Kiev nel 2012 (6° premio) e, nello stesso anno, alle Competizioni (anche queste internazionali) Emil Gilels di Odessa (3° premio) e Mykola Lysenko di Kiev (4° premio). Nel suo palmares, il premio Zlotyj Parnas ricevuto al Piano Forum Festival di Sianok, in Polonia, nel 2011 e la vittoria, nell’anno 2015, ai Concorsi pianistici internazionali Giorgios Thymis in Grecia e Maria Canals in Spagna, oltre allo Speranza di Taranto conquistato, come si accennava, solo sei mesi fa. Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti in prevendita è possibile rivolgersi alla segreteria degli Amici della Musica, nella sede in via Abruzzo nr. 61. Infotel ai numeri 099.7303972 e 329.3462658 oppure sul sito web ufficiale degli Amici della Musica “Arcangelo Speranza” www. amicidellamusicataranto.it. Inizio ore 21. Il costo dei biglietti è di euro 10,00.