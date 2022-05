“Sulle rive dell’Alto Ionio”, l’attesa

C’è attesa per la XIII edizione della manifestazione “Sulle rive dell’alto Ionio”, Trofeo Marco Polo, organizzata dal Club Jonico Veicoli Amatoriali e storici I Delfini di Taranto, club insignito più volte con l’alto riconoscimento dell’Asi la “Manovella d’oro”, nei giorni 27, 28 e 29 maggio 2022 a Santa Maria di Leuca. La Puglia è da sempre crocevia di popoli e culture per la sua naturale vocazione geografica ad essere ponte tra Occidente e Oriente. Un carattere questo, che subito balza agli occhi del visitatore che giunge a Santa Maria di Leuca per assistere dal suo promontorio all’abbraccio tra due mari: l’Adriatico e lo Ionio. Parteciperanno alla manifestazione equipaggi provenienti da tutte le parti d’Italia con auto di particolare interesse storico, quali Mercedes 190 SL, Austin Healey, Lancia Aurelia, MG TF, Lancia Flaminia Touring Convertibile, Lancia Flavia Convertibile.

I partecipanti giungeranno venerdì 27 a Galatina (Lecce) in piazza San Pietro per le iscrizioni e verifiche; successivamente, si trasferiranno a Santa Maria di Leuca,uno dei posti di mare più affascinanti del Salento, per la sistemazione alberghiera. Il giorno dopo, sabato 28, è prevista una minicrociera in catamarano e, nel pomeriggio, White Party e Concorso di eleganza. Domenica 29 partenza per Villa “La Meridiana” e visita guidata nella “Cenata”; dopo il light lunch, conclusione della manifestazione. Soddisfatto il presidente Ivo Serio del Cjvas I Delfini di Taranto per le numerose adesioni di equipaggi a testimonianza dell’interesse che gli stessi nutrono verso luoghi suggestivi e affascinanti come le coste salentine.