Sorteggiato l’ordine di pubblicazione dei candidati

Sorteggiato l’ordine di pubblicazione sulle schede elettorali di candidati sindaci e rispettive liste. Il primo a essere sorteggiato è stato Rinaldo Melucci, con queste liste nell’ordine con cui compariranno sulla scheda: Partito Democratico, Autonomie e Partite Iva, Taranto Popolare, Psi-Pri, Con Taranto, +Centrosinistra, Movimento Cinquestelle, Taranto Europa Verde, Taranto 2030, Taranto Mediterranea, Taranto Crea. A seguire, il candidato Luigi Abbate con queste liste (sempre nell’ordine di pubblicazione): Partito meridionalista, Taranto senza Ilva, Taranto next generation. Terza posizione sulla scheda per Walter Musillo con i seguenti simboli: AT6, Patto Popolare, Forza Italia, Noi con l’Italia, Movimento Sportivo, Insieme, Fratelli d’Italia, Taranto Davvero, Prima l’Italia, Patto per Taranto. A chiudere la scheda sarà Massimo Battista con questo ordine delle sue liste: Taranto città normale, Periferie al centro, Una città per cambiare. Il sorteggio è stato effettuato negli uffici della Polizia Locale, in va Acton, alla presenza del segretario generale del Comune, Eugenio De Carlo, del dirigente dell’ufficio elettorale, Stefano Argento, e dei rappresentanti delle liste. Adesso spetterà alla Prefettura il compito della composizione grafica della scheda.