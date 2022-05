Il gratta e vinci dei carneadi

Ventisette liste e poco più di ottocento candidati. Meno di quanti se ne paventavano alla vigilia ma comunque tanti per soli 32 posti in consiglio comunale. Quasi come un concorso pubblico. Troppe liste, troppi candidati. E quando è la quantità a dettare legge, è inevitabile che a rimetterci sia la qualità. Per fare un raffronto, nelle elezioni dello scorso anno a Milano, il sindaco Giuseppe Sala era sostenuto da 8 liste, il suo principale avversario Luca Bernardo appena da 6. A Roma, Roberto Gualtieri aveva 7 liste al seguito, Enrico Michetti ne contava 6, tante quante l’uscente Virginia Raggi.

Taranto invece sembra affetta da una certa bulimia elettorale. Una tendenza ipertrofica, forse il tentativo di ostentare chissà quale prova muscolare, anche se poi sappiamo bene che non poche liste hanno faticato a riempire l’elenco. Alcune non sono nemmeno riuscite a raggiungere il numero dei 32 candidati, altre hanno dovuto chiedere candidati in “prestito” perché altrimenti non ce l’avrebbero fatta a chiudere il cerchio. Eppure basterebbe guardare cosa accade altrove per capire che non c’è bisogno di adagiarsi su quintali di panna montata per avere successo: Carlo Calenda, a Roma, ha sfiorato il 20% con una sola lista di supporto. Al contrario, in una delle ultime elezioni a Taranto, un candidato sindaco schierò ai nastri di partenza cinque liste senza tuttavia riuscire a far scattare nemmeno un seggio, nemmeno per se stesso. Inevitabile, quando mancano gli ingredienti fondamentali: la proposta politica, l’idea di città, la qualità e l’autorevolezza dei candidati al consiglio comunale. E quest’ultima è la nota più dolente. Da oltre un mese vediamo campeggiare sui muri della città gigantografie di perfetti carneadi: illustri sconosciuti dei quali non si rileva traccia alcuna di trascorsi politici, di impegno sociale o di particolare percorso professionale.

Anonimi cittadini che si lanciano nella mischia, quasi come se candidarsi al consiglio comunale fosse una passeggiata al tabaccaio per tentare la fortuna col gratta e vinci. Le liste che sono state presentate sono zeppe di profili di questo tipo. Tanti sono meri nomi riempitivi che, come ogni tornata elettorale, non strapperanno neppure il voto di moglie o marito; ma tanti sono anche coloro i quali vedono in questa avventura politica il tentativo di raggiungere quella sistemazione che nella vita ordinaria stentano a conseguire: una partecipazione ad un concorso pubblico, appunto, scopo sopravvivenza a reddito fisso seppure temporaneo. Magari una volta dentro – questa è l’illusione – ci si arrabatta per tentare di perpetuare il colpo. Tutto molto triste e tutto molto gonfiato dall’illusorio protagonismo offerto dai social e dal numero di follower e like scambiati erroneamente per voti in cabina. È l’effetto della dissoluzione dei partiti e dell’assenza di formazione, di quella gradualità che ti permetteva di fare la gavetta e arrivare alla candidatura al consiglio comunale già con i fondamentali al posto giusto. Probabilmente ad accentuare questo fenomeno è stata anche l’abolizione delle circoscrizioni: i consigli circoscrizionali, pur con tutti i loro limiti, erano una buona palestra dove imparare a capire cosa significa partecipare al governo della cosa pubblica ed erano il contatto più immediato tra cittadini e istituzioni, il luogo ideale dove il consigliere riusciva a costruire un legame col territorio e quindi a tessere la propria rete di consensi.

Senza necessità di sorridenti manifesti extra large. Oggi si tenta subito il grande salto, senza alcuna esperienza e preparazione. Il 12 giugno, per molti aspiranti alla poltroncina di Palazzo di Città, la caduta dopo lo spericolato salto in alto potrebbe risultare piuttosto dolorosa.

Enzo Ferrari

Direttore responsabile