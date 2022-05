Rinaldo Melucci: «Questi progetti sono realtà»

«Dal nuovo stadio “Erasmo Iacovone” al parco delle arti e della musica che sorgerà nell’area dei Baraccamenti Cattolica, dal nuovo ospedale “San Cataldo” ai 60 km delle Brt questo è solo un assaggio di ciò che Taranto è destinata a diventare». Così Rinaldo Melucci, candidato sindaco della coalizione Ecosistema Taranto 2022 alle elezioni comunali in programma il prossimo 12 giugno. «Abbiamo pensato di consegnare al dibattito elettorale di questi giorni un segnale di concretezza, l’immagine tangibile di ciò che proponiamo con il nostro programma e non le generiche enunciazioni che abbiamo visto altrove

. Questi progetti sono realtà, sono pilastri di un disegno generale che stiamo vedendo realizzarsi giorno per giorno. Non è la promessa di un futuro diverso, quel futuro è già attuale». «Grazie alle tavole disegnate dalla mano talentuosa dell’architetto Ubaldo Occhinegro – fanno sapere dall’entourage di Rinaldo Melucci – iniziamo a scoprire il profilo della città che nei prossimi anni sarà palcoscenico di un processo di rigenerazione e transizione unico in Italia». Dopo lo stadio Iacovone, quindi, i disegni dell’ospedale San Cataldo e delle Brt. Intanto, dopo la presentazione delle liste, partiti e movimenti illustrano i programmi. Più CentroSinistra «nasce da una forza politica, quella di Articolo Uno, il partito del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha visto promotore il segretario provinciale, Massimo Serio, allargata alla società civile, al mondo delle professioni, al mondo dell’imprenditoria, al mondo dello sport,dell’associazionismo e del volontariato, con una forte presenza femminile e con molti giovani. Taranto necessita di buona linfa per dare maggiore forza al Centro-Sinistra e continuare il progetto di rinascita avviato col sindaco Melucci.

Un progetto che guarda all’ecosostenibilità, ai processi innovativi dei settori strategici legati alle infrastrutture portuali ad aeroportuali, che guarda alla rinascita della città vecchia con un’attenzione particolare alle periferie degradate della città . Una lista fortemente politica dunque, lo dice anche il suo nome “Più Centro- Sinistra”, ma che nel contempo si apre al mondo variegato della città, che guarda con attenzione all’azione politica di Articolo Uno, e all’azione politica del consigliere del presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano per Taranto, già l’assessore regionale allo sviluppo economico, Mino Borraccino. Siamo convinti che riusciremo a fare un grande risultato per dare forza ad una politica di cambiamento per la città di Taranto». Nei giorni scorsi, nella sede del comitato elettorale di Rinaldo Melucci, è stata presentata la lista di Europa Verde.

Oltre Rinaldo Melucci, hanno partecipato alla presentazione Angelo Bonelli, co-portavoce di “Europa Verde”, Luigi Boccuni e Giovanni Carbotti. «L’unico voto ecologista è quello per “Europa Verde” – ha dichiarato Bonelli – gli altri sono solo fake e urlatori professionisti. I Verdi, dalla Francia alla Germania, hanno costruito alleanze per portare avanti progetti di cambiamento ed è quello che faremo a Taranto, se ci sarà una nostra affermazione. Sarebbe stato irresponsabile in questa fase storica della città non assumersi la responsabilità del governo. I cittadini non hanno bisogno di posizioni di testimonianza urlate, ma di cambiare la città. Il voto a “Europa Verde” è l’unico voto ecologista e per la legalità». «Non potevamo continuare a parlare di temi così importanti come lo sviluppo sostenibile, la transizione giusta, l’economia circolare – ha aggiunto Melucci – senza il contributo di “Europa Verde”. L’anomalia era che questa realtà politica così importante fosse altrove, perché questa era già la sua casa, tutto il percorso di rinascita che abbiamo avviato per Taranto stava già nelle loro pianificazioni. Ringrazio Angelo Bonelli per il lavoro fatto, per aver messo la prospettiva di Europa Verde prima di qualsiasi altra questione, per aver trovato persone splendide e di qualità per dare continuità alla visione comune.

È come fossero 32 api, pronte a contaminare la politica con il polline del buon ecologismo tarantino. Tutti possono urlare, è vero, ma far crescere nuovi fiori è altra cosa, è responsabilità. Ed “Europa Verde” è pronta a questa sfida». La coalizione a sostegno del candidato sindaco Massimo Battista: «Abbiamo deciso di affrontare la nostra campagna elettorale portando avanti idee e progetti, una vision nuova di città, di una Taranto svincolata da Bari e Roma, non per campanilismo, ma per un giusto principio di autodeterminazione che riteniamo essenziale per crescere ed aumentare la vivibilità di un territorio che, proprio a causa delle decisioni prese in palazzi lontani centinaia di km da Piazza Municipio, ci hanno relegati ad essere il fanalino di coda di ogni classifica nazionale e regionale. Uno dei temi che ci stanno maggiormente a cuore è quello relativo alla salute e all’ambiente, fortemente compromessi a causa della massiccia presenza industriale, prima fra tutte quella dell’ex Ilva. Sebbene non intendiamo cambiare rotta in questi ultimi 30 giorni di campagna elettorale che, archiviata la burocrazia, ci vedranno impegnati in ciò che sappiamo fare meglio, cioè stare tra la gente, condividere considerazioni e cogliere spunti dal dialogo con i nostri concittadini, sentiamo l’esigenza di fare una precisazione. Quando il 25 aprile scorso abbiamo presentato alla città il nostro programma elettorale, abbiamo subito un indecente ed indecoroso attacco dal candidato Sindaco Abbate e dal suo gruppo perché nella sezione dedicata all’”ambiente”, a loro dire, sarebbe scomparsa la parola “chiusura”.

Oltre a ritenere indispensabile per il progresso della nostra città la chiusura dell’ex Ilva – trattandosi di un programma amministrativo – abbiamo dettagliato quali siano i poteri di un sindaco, riferendoci al famoso Tuel, e specificato come affrontare la questione rispetto agli altri livelli istituzionali e sociali. Il candidato sindaco Abbate ha pubblicato più un volantino da “piazza”, ricco di slogan ma totalmente privo di struttura rispetto ai mezzi con cui raggiungere la chiusura della fabbrica, in cui si parla di chiusura nel titolo ma non è spiegato in nessun modo alla cittadinanza quali siano i programmi e la progettualità con cui raggiungere l’obiettivo. Speravamo che fosse svelata la formula magica per fermare istantaneamente i camini fumanti, considerato che il “progressivo fermo” a cui fa riferimento il nostro programma aveva destato tanta indignazione. Una delusione, insomma, per chi come noi si augura che quella fabbrica di morte sia chiusa per sempre in pochi secondi. Tornando a noi, che è ciò che conta, siamo pronti ad “invadere” ogni piazza, via e mercato della città, sperando di contagiarvi con il nostro amore per Taranto. Il momento di cambiare è adesso».

Mercoledì 18 maggio alle ore 18 si terrà presso il Nautilus (via Virgilio 2) l’incontro pubblico dal titolo “Pace è comunità”, organizzato da Gianni Liviano, candidato al Consiglio comunale nella lista Pd, alla presenza del candidato sindaco Rinaldo Melucci e tanti illustri relatori, tra cui l’onorevole Pierluigi Castagnetti, già segretario nazionale del Partito Popolare. L’evento sarà anche l’occasione per presentare il progetto di Liviano che prevede «la nascita della prima cooperativa di comunità a Taranto, prima nel quartiere in cui risiede e poi, gradualmente, in altre zone della città».