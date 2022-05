«Il governo ora ci deve ascoltare»: ex Ilva, i sindacati non mollano

Il viceministro dello Sviluppo Economico Alessandra Todde annuncia la sua presenza nel Tarantino per una iniziativa elettorale del suo partito, il Movimento Cinquestelle, ed i sindacati metalmeccanici Fim, Fiom, Uilm e Usb le chiedono un confronto in merito all’ex Ilva. Una vertenza, ricordano le sigle sindacali, che “continua ad essere al centro del dibattito pubblico per l’assenza di una prospettiva chiara in merito al futuro ambientale, occupazionale ed industriale del sito di Taranto e per la sua risoluzione sarebbe necessaria la costituzione di un tavolo permanente con il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e della Transizione Ecologica” si legge nella richiesta di incontro. “Riteniamo, pertanto, fondamentale il coinvolgimento dei lavoratori e delle istituzioni locali per traguardare obiettivi condivisi, in particolare sul processo di transizione ecologica che inevitabilmente deve intrecciarsi con la questione occupazionale. Infatti, in assenza di una progettualità su questi temi rischieremmo di far diventare questa vertenza un problema sociale per la città e tutto il mezzogiorno.

Il 6 maggio ’22 c’è stata una straordinaria mobilitazione dei lavoratori allo sciopero indetto da Fim, Fiom, Uilm e Usb che non terminerà se non si inizia ad aprire un confronto sulle prospettive future di migliaia di lavoratori di Acciaierie d’Italia, di Ilva in As e dell’appalto. Per tali ragioni abbiamo ritenuto opportuno, in occasione della sua venuta a Taranto per impegni elettorali, chiederle un incontro presso la Prefettura di Taranto per rappresentarle le istanze delle scriventi organizzazioni sindacali”. Todde oggi, 18 maggio, dapprima sarà a Mottola con i lavoratori della Tessitura Albini per aggiornarli sul possibile passaggio di proprietà dell’ex cotonificio industriale alla Motion Spa, e successivamente si dirigerà a Taranto per un saluto a candidati e attivisti del MoVimento5Stelle presso la nuova sede in Corso Umberto. Dopo aver fatto tappa presso il comitato elettorale del candidato sindaco del fronte progressista, Rinaldo Melucci, ci sarà un incontro in Piazza Immacolata con i rappresentanti dei lavoratori ex Cementir. A seguire il viceministro farà visita allo stabilimento della Vestas Blade Italia. Dal versante sindacale, da registrare un intervento di Franco Rizzo, coordinatore provinciale Usb Taranto.

“La decisione della Procura della Repubblica di Taranto, che ha dato parere negativo al dissequestro dell’area a caldo dell’ex Ilva, chiesto dagli avvocati di Ilva in amministrazione straordinaria, dimostra che di fatto la situazione non è per niente migliorata rispetto alle condizioni del 2012, momento in cui è scoppiata la vicenda giudiziaria. Una decisione che rimanda inoltre l’aumento della partecipazione pubblica al 60%, inizialmente previsto entro maggio. A questo punto non è più rinviabile una convocazione da parte del Governo perché vengano affrontate, in sede ministeriale, le diverse questioni che convivono all’interno della grande vertenza Acciaierie d’Italia. Il Governo apra una discussione per chiarire quali sono le prospettive future dei lavoratori di Acciaierie d’Italia, di Ilva in As e dell’appalto con risorse che possano garantire un reddito dignitoso, quindi stabilità economica”. “A proposito dell’appalto”, continua Rizzo, “vanno rilevate le solite problematiche derivanti dal consueto modus operandi posto in essere dalla committente; nel caso specifico della Peyrani Sud, società metalmeccanica operante all’interno dello stabilimento siderurgico con circa 100 dipendenti, Acciaierie d’Italia deve ben 10 mln di euro, somma che consentirebbe all’azienda appaltatrice di pagare i propri creditori e portare avanti regolarmente la propria attività. Il tessuto industriale locale continua a subire le ripercussioni di una gestione priva di alcuna logica e capace solo di generare ancora più disoccupazione e incertezza tra i lavoratori dell’indotto.

Delle ultime ore, inoltre, la decisione di tutto il fronte sindacale di chiedere un incontro urgente al Prefetto di Taranto, anche alla luce dell’importante partecipazione dei lavoratori alla manifestazione tenutasi il 6 maggio scorso.