Acciaierie d’Italia-Peyrani, fronte ancora aperto

Un fronte aperto nella complessa vicenda che ruota attorno al Siderurgico è quello dello scontro tra Acciaierie d’Italia e Peyrani Sud. Domenica Adi ha diffuso una nota: “In relazione alla situazione operativa annunciata dalla società Peyrani Sud, Acciaierie d’Italia comunica che i gravissimi incidenti occorsi recentemente in attività svolte dalla Peyrani Sud hanno costretto Adi a valutare con cautela l’estensione del relativo contratto, in scadenza a giugno 2022. Peyrani Sud ha registrato infatti ben due incidenti fatali – anche se non in attività svolte per conto di Acciaierie d’Italia – e, da ultimo, un gravissimo incendio proprio ad una delle gru in servizio per Acciaierie d’Italia al IV sporgente, che ha messo a rischio la sicurezza di tutti gli operatori e causato ingenti danni economici, ben superiori al valore dei servizi erogati in favore di Adi. Acciaierie d’Italia prende atto dell’annuncio da parte di Peyrani Sud della sua illegittima decisione di interrompere il servizio e agirà nelle opportune sedi per tutelare i propri interessi”.

Ad intervenire sulla querelle anche Rinaldo Melucci, candidato sindaco per la coalizione Ecosistema Taranto 2022: “Lo scontro tra ex Ilva e Peyrani è rappresentativo di come il rapporto tra grande industria e tessuto produttivo si sia irrimediabilmente sfilacciato. È un tema che sosteniamo da tempo, ossia che l’impianto siderurgico non apporti più alcun vantaggio al territorio, se non molto marginale. Per questo insistiamo col dire che siano maturi i tempi per definire una strategia di uscita graduale e concordata, per scrivere quell’accordo di programma che disegni la nuova forma del rapporto tra città ed ex Ilva”. “Peyrani, azienda che opera nel nostro porto da decenni, è creditrice di somme ingenti da parte di Acciaierie d’Italia e la sua condizione è, purtroppo, condivisa con tante altre aziende dell’indotto. Se per queste realtà produttive il rapporto con l’ex Ilva è oggi un problema, un freno allo sviluppo e non più un’opportunità, è chiaro a tutti come serva correre ai ripari” ricorda Melucci.

“Se Acciaierie d’Italia ricorre all’espediente della sostituzione, infatti, per aggirare l’ostacolo delle aziende che sospendono i servizi a fronte di crediti insoluti, non potranno certo stare tranquille le aziende subentranti perché il medesimo schema finirà per colpire anche loro. Né può permettersi, sempre Acciaierie d’Italia, a giustificare i suoi ritardi nei pagamenti opponendo vicende che riguardano la gestione interna delle aziende creditrici. Dovrebbe avere più rispetto per chi contribuisce a creare il valore della sua produzione. Valesse questo principio, la popolazione tarantina avrebbe tantissimo da rivendicare nei confronti dell’ex Ilva. Non c’è più tempo, scriviamo l’accordo di programma e restituiamo al territorio la serenità che merita. Quella serenità sulla quale avevamo iniziato a lavorare e che consentirebbe a tutti, cittadini, lavoratori e imprenditori, di scrivere una pagina nuova e alternativa della storia sociale ed economica di Taranto” è la chiosa del candidato sindaco di Ecosistema Taranto 2022.