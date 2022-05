«Deturpata ed avvilita l’immagine di Taranto»

Da una parte chi invoca lo “stop al sacrificio di Taranto”. Dall’altra, chi contesta una immagine “deturpata ed avvilita” della città, i cui problemi sono “in via di definitiva risoluzione”.

LE DUE CITTÀ

Oggi è prevista la presentazione della manifestazione che è programmata per il 22 maggio, dalle ore 17, in piazza Garibaldi a Taranto, organizzata da diverse sigle del movimento ambientalista tarantino. Ed è in riferimento a questa manifestazione che interviene, con una lettera aperta, Antonio Lenoci, presidente del Consiglio Direttivo sezione Metalmeccanica di Confindustria Taranto. “La sezione metalmeccanica di Confindustria Taranto, costituita da più di 100 aziende che operano con diverse specializzazioni nel territorio tarantino, segue in questi giorni tutto quello che si sta producendo, dal punto di vista mediatico, in vista della manifestazione del 22 maggio. Ci riferiamo, in particolare, ai messaggi dei personaggi televisivi, che più di altri attraggono l’attenzione dell’opinione pubblica perché hanno un’immagine popolare e riconosciuta da tutti, come anche a recenti rubriche di approfondimento riproposte di recente sulle reti nazionali” scrive Lenoci. Per l’esponente degli industriali, “Taranto ha visto la propria immagine di città operosa e ridente, affacciata su uno splendido golfo, deturpata e avvilita nel corso degli ultimi anni a causa di politiche egoistiche e miopi che hanno fatto leva su vecchi, ma reali, problemi che sono ormai, dal nostro osservatorio, in via di definitiva risoluzione. Ci riferiamo al dilemma salute/lavoro, più volte riportato in questi anni da tutti i media e ancora rilanciato nei social: ovvero, il problema dell’inquinamento causato, in passato, da una gestione spregiudicata degli impianti delle fabbriche presenti sul nostro territorio”.

«I LAVORI PER L’AIA? PUNTUALMENTE ESEGUITI»

“In qualità di espressione di una parte del sistema imprenditoriale jonico, avulsa da qualsiasi logica politica” sottolinea Lenoci “vorremmo con questa lettera portare la nostra esperienza per rappresentare un quadro quanto più esaustivo possibile della situazione riguardante il grande centro siderurgico presente da circa 60 anni sul territorio, che abbiamo – spesso con grandi sacrifici – portato avanti anche con il nostro lavoro, e con una premessa: siamo convinti che le grandi fabbriche e tutte le altre realtà economiche presenti nella nostra città e nella nostra provincia siano assolutamente conciliabili e possano prosperare insieme. Con riferimento allo stabilimento siderurgico, i lavori Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale) sono stati puntualmente eseguiti dall’attuale gestore dello stabilimento (Acciaierie d’Italia S.p.A.) e si è ormai in una fase conclusiva essendo stati completati circa il 90% dei lavori previsti, quindi in anticipo rispetto alla scadenza dell’agosto 2023. Non tutti questi interventi sono visibili – come lo è la copertura integrale dei parchi minerari dello stabilimento siderurgico, visibile a tutti perché imponente – ma questo non vuol dire che non siano stati fatti. Se siamo qui a scriverlo, è perché molte delle nostre aziende hanno diretta contezza dei lavori effettuati, avendoli svolti in appalto. Queste imprese lavorano in acciaieria da anni, hanno percorso lo stabilimento palmo a palmo e quindi conoscono la fab brica, su cui sono intervenuti (e ancora intervengono) per far sì che gli interventi di carattere ambientale vengano effettuati con tutti i crismi e gli accorgimenti già opportunamente definiti”.

MESSAGGI CONTROPRODUCENTI

“Cosa vogliamo dire, quindi? Che a volte, anche messaggi come quelli che girano, che vorrebbero sostenere la città e il suo rilancio, per non parlare di alcuni servizi giornalistici, rischiano invece di produrre un effetto contrario, continuando a parlare di città martoriate e sempre di serie B. Taranto non è più la città inquinata di un tempo, è meta di turismo di qualità (vedi lo scalo di importanti compagnie crocieristiche nel porto), ed è vocata ad obiettivi di grande respiro nazionale, come i Giochi del Mediterraneo, e a progettualità legate ad un mare che le costanti bandiere blu certificano ogni anno fra i più belli d’Italia”. Scrive ancora Lenoci nella sua lettera aperta: “Stiamo risorgendo. C’è ancora molto da lavorare ma ce la faremo. E continuare a raccontare la storia di una Taranto vittima solo di inquinamento non ci aiuta a risollevarci, anzi, infligge alla città un’ingiusta condanna a rimanere a vita un posto da cui fuggire. Quello che vogliamo è invitare i media, come anche i personaggi televisivi che si offrono come testimonial di un solo aspetto della città, ad essere testimoni di questa rinascita. Portarli qui, per raccontare tanti altri volti che troppo spesso vengono oscurati forse perché, semplicemente, fanno meno audience”.

L’APPELLO DI DI INSINNA, IL SERVIZIO DI IANNACONE

L’immagine “popolare e riconosciuta da tutti” a cui fa riferimento Lenoci è quella dell’attore e conduttore Flavio Insinna. Lo showman romano infatti, tramite i social, ha diffuso un appello a favore della manifestazione del 22 maggio, invocando per Taranto un «ritorno alla bellezza che le compete ed alla salute». Mentre, di recente, sulla Rai è andata in onda una puntata su Taranto, e sulla questione ambientale che interessa la città, del format ‘Che ci faccio qui’, condotto da Domenico Iannacone. Nel suo videomessaggio, Insinna cita il rapporto dell’Onu dello scorso febbraio. “La perdurante esistenza di zone di sacrificio è una macchia sulla coscienza collettiva dell’umanità. Spesso create dalla collusione di Governi e imprese, le zone di sacrificio sono l’opposto diametrale dello sviluppo sostenibile, danneggiando gli interessi delle generazioni presenti e future.

Le persone che abitano le zone di sacrificio sono sfruttate, traumatizzate e stigmatizzate. Sono trattate come usa e getta, le loro voci ignorate, la loro presenza esclusa dai processi decisionali e la loro dignità e diritti umani calpestati. Le zone di sacrificio esistono negli Stati ricchi e poveri, nel nord e nel sud, come descritto negli esempi seguenti” si legge nel report per il quale “l’acciaieria Ilva di Taranto, in Italia, da decenni compromette la salute delle persone e viola i diritti umani scaricando enormi volumi di inquinamento atmosferico tossico. I residenti nelle vicinanze soffrono di livelli elevati di malattie respiratorie, malattie cardiache, cancro, disturbi neurologici debilitanti e mortalità prematura. Le attività di pulizia e bonifica che avrebbero dovuto iniziare nel 2012 sono state posticipate al 2023, con l’introduzione da parte del Governo di appositi decreti legislativi che consentono all’impianto di continuare a funzionare. Nel 2019 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha concluso che l’inquinamento ambientale continuava, mettendo in pericolo la salute dei ricorrenti e, più in generale, quella dell’intera popolazione residente nelle aree a rischio”.

Il 5 maggio scorso, invece, proprio la Corte europea dei diritti umani ha pronunciato quattro nuove condanne nei confronti dello Stato italiano a causa delle emissioni responsabili di mettere a rischio la salute dei cittadini. Le condanne riguardano i ricorsi presentati tra il 2016 e il 2019 da alcuni dipendenti dell’impianto siderurgico oltre che da oltre 200 abitanti di Taranto e di alcuni comuni vicini. Nelle sentenze la Cedu sottolinea che l’Italia è stata già condannata per lo stesso motivo nel gennaio 2019 e che da allora questo caso è all’esame davanti al comitato dei ministri del Consiglio d’Europa che deve verificare se il Paese ha messo in atto tutte le misure necessarie per salvaguardare la salute degli abitanti. La Corte ha evidenziato che l’anno scorso il comitato dei ministri ha stabilito che “le autorità italiane non avevano fornito informazioni precise sulla messa in atto effettiva del piano ambientale, un elemento essenziale per assicurare che l’attività dell’acciaieria non continui a rappresentare un rischio per la salute”. Dalla documentazione del comitato dei ministri risulta che il governo italiano ha presentato lo scorso 5 aprile nuovi elementi sull’attuazione del piano ambientale in vista di un nuovo esame del caso il prossimo giugno.