Premio Asimov, il liceo Ferraris cala il tris... rosa

Si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia regionale per la “Puglia Sud” della settima edizione del Premio Asimov. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’Infn (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e numerosi atenei e realtà scientifiche e culturali a livello locale e nazionale, premia la miglior opera letteraria di divulgazione scientifica pubblicata negli ultimi due anni. Gli studenti delle scuole superiori partecipano al premio leggendo una delle opere, inviando la propria recensione e valutando il libro stesso in modo da concorrere alla proclamazione del testo vincitore dell’edizione. A loro volta, le recensioni degli studenti vengono valutate e premiate dalla commissione scientifica nazionale. L’importanza del premio è cresciuta di anno in anno e l’edizione appena conclusa ha visto la partecipazione di oltre 12.000 studenti provenienti da tutta Italia.

La giuria di studenti ha decretato vincitore a pari merito i libri “La sfrontata bellezza del cosmo” scritto da Licia Troisi e “La malattia da 10 centesimi” scritto da Agnese Collino. Nel corso della cerimonia regionale sono stati premiati 17 alunni, autori delle migliori recensioni fatte pervenire al comitato scientifico nazionale. Come da tradizione il Liceo “Ferraris” di Taranto non si è smentito confermandosi tra le scuole più premiate delle province di Taranto, Lecce e Brindisi, a testimonianza di quanto la scuola si impegni nella divulgazione di testi e argomenti scientifici. In questa edizione sono state premiate Serena Fonzino (4a B Linguistico), Alessandra Giannese (4a D Scientifico Sc.Applicate) e Sara Giuliano (3a A Scientifico Sc.Applicate). «Tre ottime studentesse – evidenzia il dirigente scolastico Marco Dalbosco – che testimoniano l’impegno, la passione e l’eccellente formazione scientifica maturata nel percorso scolastico del Liceo “Ferraris”. A Serena, Alessandra e Sara i complimenti di tutto il Liceo, ma il nostro plauso va anche a tutti coloro che pur non avendo vinto si sono cimentati nel leggere e recensire i testi proposti, ai docenti che li hanno guidati a questo traguardo e a Valentina Martino (4a E) che nel corso della cerimonia ha interpretato con grande serietà e professionalità il ruolo di lettrice di una delle recensioni vincitrici».