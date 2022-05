«Stagione estiva a Pulsano, non facciamoci trovare impreparati»

PULSANO – “E’ necessario che il paese non si faccia trovare impreparato per la stagione estiva. Dopo un inverno con il Covid il calo dei contagi fa pensare ad una possibile ripresa del economia grazie al turismo balneare”. Così il consigliere comunale uscente di Pulsano Angelo Di Lena , attuale membro dell’Unione dei comuni del versante orientale della Provincia di Taranto. “Occorre che il Comune di Pulsano non si faccia trovare impreparato alla nuova stagione- dice Di Lena- per questo ho scritto al Commissario prefettizio, dr.ssa Padovano, diverse lettere in cui la invito a provvedere al miglioramento della vivibilita e alla pulizia delle zone costiere. Pulsano punta molto sulla sua risorsa più importante, il mare, che da lavoro a tanti concittadini. I problemi da risolvere sono tanti, da quelli sugli accessi per i disabili, alla pulizia di aree rimaste abbandonate dopo l’inverno, alla creazione di aree di parcheggio e tanto altro ancora. Il mio augurio è che il commissario si prenda al più presto carico di questi problemi- conclude Angelo Di Lena- è importante dare una buona immagne del paese all’esterno in termini di efficienza e sicurezza e pulizia per attirare i turisti. Non possiamo far af