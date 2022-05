A Torricella arriva la Giornata della Legalità

TORRICELLA – Il 23 maggio 1992 è la data storica in cui avvenne la strage di Capaci, il tragico evento nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone e la sua scorta. Il Circolo Mcl di Torricella, in occasione del 30° Anniversario, organizza la Ia Giornata della Legalità, che avrà luogo venerdì 20 maggio, a partire dalle ore 10.30, presso l’aula magna della scuola media di via Palestro, a Torricella. I veri protagonisti della giornata saranno i ragazzi e i docenti della scuola media torricellese che assisteranno all’evento. La giornata è organizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Buonarroti, ed è patrocinata dal Comune di Torricella.

Ospite e speaker dell’evento è Antonino De Masi, imprenditore calabrese di Gioia Tauro, leader nel settore dei macchinari agricoli, che per la sua lotta contro le mafie è da anni sotto scorta, e continua a coniugare l’impegno professionale, in Italia e all’estero, con la sua testimonianza e la formazione ai valori della Legalità. Per questi suoi meriti ha ricevuto tantissimi riconoscimenti tra cui “Testimonial e relatore del Convegno internazionale contro le mafie” organizzato nel 2009 da don Luigi Ciotti. Premio Green Vision nel 2011 a Roma. Lecture sulla Legalità alla London School of Econimics. Premio internazionale Bontà nel 2020 ed altri. L’iniziativa è partita dall’idea della presidente del Circolo Mcl di Torricella, Grazia Pignatelli, unitamente al direttivo nelle persone di Mirella Massaro e Cotrina Orlando, ed è condivisa dalla dirigente scolastica prof.ssa Maria Maddalena De Maglie, dal sindaco dott. Francesco Turco e dal prof. Franco Boccuni, presidente provinciale Mcl di Taranto, i quali porteranno il loro saluto istituzionale. Sarà presente il sindaco di Casapesenna, Marcello De Rosa, che ricambia l’invito nell’ottica di promuovere la cultura alla Legalità. Alla giornata sarà presente il dott. Leonardo Giangrande, presidente Confcommercio Taranto, che darà il suo contributo da imprenditore. Saranno presenti all’evento autorità civili, militari e religiose. Al termine dell’incontro il circolo Mcl di Torricella assegnerà ad Antonino De Masi la targa di riconoscimento: “ Il servo Saggio e Fedele”.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione dell’operatore culturale Giuseppe Semeraro. “Con questo evento- dichiara la presidente Grazia Pignatelli -desideriamo inaugurare una serie di progetti e lanciare un messaggio di speranza, nel trentennale della strage di Capaci. Il circolo Mcl di Torricella si fa promotore di un percorso formativo, attraverso una serie di iniziative culturali, con lo scopo di divenire fonte di ispirazione e attuazione di progetti e laboratori finalizzati all’ educazione alla cittadinanza attiva”. Moderatore della giornata sarà il giornalista di Antenna Sud, Gianmarco Sansolino.