Cure termali e soggiorni marini, il Comune di Castellaneta è pronto

CASTELLANETA – Cure termali per anziani e soggiorni marini per minori: il Comune di Castellaneta è pronto per l’estate 2022. Due avvisi, pubblicati sul sito internet dell’ente comunale e affissi per le vie di Castellaneta, informano la cittadinanza circa l’organizzazione di viaggi di cure termali per anziani e soggiorni marini per minori. “Serietà e programmazione ancora una volta hanno dato i frutti sperati- ha commentato entusiasta l’assessore ai Servizi Sociali, Alfredino Cellamare – nonostante le ormai prossime elezioni comunali, la nostra macchina organizzativa non si è mai fermata e siamo lieti di offrire anche quest’anno un prezioso servizio alle fasce deboli della nostra comunità2. I viaggi di cure termali partiranno dalla metà di giugno e si protrarranno fino a fine mese.

Si tratta di un servizio convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, riservato a 100 cittadini autosufficienti: donne e uomini di età pari o superiore a 65 anni o persone maggiorenni che non esercitano attività lavorativa per sopravvenuta invalidità. Tra i servizi di cure termali sarà possibile sottoporsi a fanghi e bagni terapeutici per malattie artroreumatiche, balneoterapia e camminatoio per vasculopatie, ciclo di cure inalatorie (inalazioni, aerosol, nebulizzazioni) per malattie delle alte e basse vie respiratorie e ciclo di cure per sordità rinogena (insufflazioni endotimpaniche). Per poter usufruire della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è necessario munirsi della prescrizione sanitaria del medico di famiglia e di una fotocopia della tessera sanitaria da consegnare alle Terme. La quota a carico dell’assistito è limitata al pagamento del ticket sanitario per i non esenti. Gli interessati possono far pervenire istanza di partecipazione secondo modulistica dedicata, scaricabile dal sito del Comune, dove è possibile reperire ulteriori informazioni, o recandosi presso l’ufficio Servizi Sociali. La domanda debitamente compilata dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Castellaneta entro le 12 di venerdì 3 giugno. I soggiorni marini per minori, invece, partiranno dalla metà di giugno fino alla prima settimana di luglio (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13).

Sono rivolti ad un massimo di 100 minori di età compresa tra 6 e 14 anni ed avranno come sede uno stabilimento balneare di Castellaneta Marina. I minori viaggeranno a bordo degli scuolabus igienizzati e sanificati. Le famiglie interessate possono far pervenire istanza di partecipazione secondo modulistica dedicata, scaricabile dal sito del Comune, dove è possibile reperire ulteriori informazioni, o recandosi presso l’ufficio Servizi Sociali. Le istanze dovranno essere inoltrate entro le 12 di lunedì 30 maggio presso il protocollo generale del Comune.