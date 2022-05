In casa merce rubata nei supermercati

I carabinieri hanno rinvenuto una ingente quantità di generi alimentari e di merce varia, rubati nei supermercati della provincia: denunciata una famiglia di nazionalità rumena. Dopo numerose segnalazioni di furto di generi alimentari e di prodotti per la casa fatte dai responsabili di vari supermercati del capoluogo jonico e dei centri della provincia, i carabinieri della Sezione operativa di Taranto hanno avviato una mirata attività di indagine giungendo a focalizzare l’attenzione su un nucleo familiare composto da un quarantacinquenne, dalla moglie di quarantadue anni, dal figlio di ventuno e dalla compagna di quest’ultimo, di diciannove.

I militari dell’Arma hanno quindi deciso di eseguire una perquisizione domiciliare e una volta in casa, hanno assistito a una situazione quasi inverosimile. Hanno rinvenuto una ingente quantità di prodotti alimentari, di cosmesi e prodotti per l’igiene della casa, custoditi in una stanza adibita a “magazzino”. I quattro cittadini rumeni avevano, infatti, destinato il loro appartamento a deposito per lo stoccaggio di una menorme quantità di merce rubato, del valore di 15.000 euro. I carabinieri, durante la perquisizione, hanno inoltre accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica. Pertanto, tutto il nucleo familiare, è stato segnalato in stato di libertà per il reato di ricettazione, mentre i due genitori anche per furto di energia elettrica. Parte dei prodotti rinvenuti, dopo il riconoscimento, è stata restituita ai supermercati depredati, mentre la restante merce, su disposizione dell’autorità giudiziaria jonica che coordina le indagini, è stata consegnata alla Caritas di Taranto e ad altre associazioni di volontariato.