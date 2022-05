Mezzogiorno Federato, l’assemblea nazionale

Convocata a Roma il prossimo 21 maggio la prima Assemblea nazionale di Mezzogiorno Federato, il movimento che sostiene la necessità del ruolo centrale dell’Italia mediterranea nel blocco occidentale e nella Europa, perché rappresenta il nodo strategico essenziale per il controllo del Mediterraneo; la piattaforma economica e logistica per la gestione delle rotte commerciali e dell’energia, per realizzare la quale l’intero Paese deve scommettere rendendo strutture ed infrastrutture, collegamenti e servizi, adeguati alle nuove domande; la rete militare di protezione e difesa di tutto il Sud-Est della Alleanza atlantica.

Questo appuntamento con la Storia non si può affrontare divisi in sette regioni, alcune deboli e conflittuali, autarchiche, e comunque in ritardo nella progettualità condivisa. Non basta più la denuncia delle condizioni di emarginazione ed inadeguatezza del mezzogiorno, contestando ritardi e debolezze dello Stato ed incapacità della classe dirigente, e sollecitando una reazione di riscatto e rinascita. Il Mezzogiorno deve operare come unico soggetto, a Costituzione invariata e su basi federative ,che sia protagonista della riunificazione e coesione dell’Italia nella nuova Europa Unita. Il primo impegno è nella verifica del PNRR.Su questo sono stati invitati, ed hanno accettato di intervenire, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ed il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Nella scelta metodologica di pensare per sistemi e governare per progetti vengono proposti al confronto nella assemblea, quattro temi progettuali: il mezzogiorno ed il nuovo regionalismo; il mezzogiorno e la piattaforma euromediterranea; il mezzogiorno e la cultura come risorsa; il mezzogiorno e la crisi dei salari. Per consentire a questo confronto la concreta verifica con quello che si muove nel Paese, sono stati invitati ed hanno accettato di intervenire nel corso dei lavori: Maria Stella Gelmini (ministro per le Autonomie); Dario Franceschini (ministro della Cultura); Andrea Orlando (ministro del Lavoro); Teresa Bellanova (vice ministro delle infrastrutture).

La relazione di apertura della Assemblea sarà di Claudio Signorile. Il dibattito si svilupperà per tutta la giornata e sarà presieduto da Salvatore Gallo. Interverranno Franco D’Alfonso (Alleanza civica del Nord); Edo Ronchi (Alleanza per la transizione ecologica). I lavori avranno inizio alle ore 9,30 di sabato 21 maggio e si chiuderanno alle ore 18:30; si svolgeranno presso l’hotel Universo, a Roma.