Melucci incontra gli industriali

“Il percorso di rinascita che sta vivendo la città è la traccia comune sulla quale si sono ritrovati Confindustria Taranto e il candidato sindaco della coalizione Ecosistema Taranto 2022, Rinaldo Melucci. Accolto dal presidente degli industriali ionici Salvatore Toma, Melucci ha segnato un’altra tappa del tour di incontri con le principali realtà associative cittadine, per condividere i numerosi risultati ottenuti fino a oggi e parlare di obiettivi programmatici”. E’ quanto si legge in una nota.

«Ho apprezzato molto il riconoscimento pubblico di Confindustria sul grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni – ha spiegato il candidato sindaco – così come ho apprezzato la loro consapevolezza rispetto all’urgenza di definire uno sviluppo alternativo per il territorio. Abbiamo discusso della necessità di essere coesi, rispetto a questo obiettivo, rendendo Taranto locomotiva di un’area vasta che comprenda l’intera provincia». Sul tavolo del confronto con gli industriali, anche le enormi opportunità offerte dalle molteplici misure economiche che interessano la città, dal Pnrr al Just Transition Fund, passando per i progetti del Cis. «Ho raccolto le loro lamentele – ha aggiunto Melucci – perché con la fine prematura del mandato hanno visto rallentare, se non fermarsi, molti percorsi progettuali».