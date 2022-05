Orgoglio CJ, ma adesso si fa dura

A testa alta, altissima. Taranto lascia il PalaFlaminio così dopo gara 2 dei quarti di finale playoff di serie B Old Wild West. RivieraBanca Rimini vince anche la seconda partita in 48 ore in casa e si porta 2-0 in vantaggio nella serie con il match point a disposizione già venerdì prossima quando la serie si sposterà al Palafiom. Ma il CJ Basket ha venduto cara la pelle rientrando dal -25 di inizio terzo quarto con un break incredibile di 17-2 e accarezzando addirittura l’idea dell’impresa quando a inizio ultimo quarto i canestri di Conti (top scorer rossoblu con 20 punti) ed Erkmaa (15), senza dimenticare la doppia doppia di Ponziani e l’apporto di tutti, l’hanno riportata a -8 spaventando e non poco il PalaFlaminio.

Coach Ferrari è dovuto ricorrere al quintetto titolare per placare la rimonta di Taranto e i vari Arrigoni (17), Masciadri (14), Saccaggi (18) e Bedetti (15) hanno rimesso la gara su binari più sicuri per la Rbr. Ma la serie non è ancora finita e il CJ Taranto vuole giocarsela fino alla fine. Coach Olive cambia qualcosa nel quintetto rispetto a gara 1 e parte con Gambarota insieme a Diomede, Sergio, Conti, Ponziani. Coach Ferrari risponde con Tassinari, Masciadri, Fabiani, Bedetti e Saccaggi. Ponziani fa subito la voce grossa sotto le plance, Rimini invece non perde il filo del discorso con le triple rispetto alla prima partita con un Saccaggi che piazza 5 punti in fila. Capitan Diomede non è da meno dal perimetro e pareggia a 5. Buono anche l’impatto di Gambarota, segna così come Masciadri in caduta per il 7-7. Si continua in equilibrio, Bedetti risponde a Conti, Conti risponde a Bedetti, cambia l’ordine dei canestri ma non la sostanza del punteggio, 12-12 al 5’. Rimini continua ad attaccare il canestro, Taranto invece dà i primi segni di cedimento: Fabiani e Arrigoni costruiscono il primo mini break della partita, 5-0 allargato a +9 dalla tripla di Saccaggi che costringe coach Olive al timeout.

Che però non ferma l’inerzia del momento con Arrigoni che chiude l’11-0 di parziale. La reazione rossoblu però arriva nel finale di quarto con la tripla di Conte e il canestro di Conti che alleviano il gap col punteggio che dice 25-17 Rbr. L’inizio di secondo quarto è ancora di marca riminese con Arrigoni che segna e poi serve l’assist per il canestro di Scali, l’ultimo arrivato da Molfetta ad allungare un roster già di per se profondo. Taranto non trova il canestro e passando alla zona incassa la tripla di Scarponi per il 32-17 (break di 7-0). Il CJ restituisce o almeno di prova, parte del parziale con le triple di Conti ed Erkmaa, nel mezzo il canestro di Ponziani ma Rimini non perde quasi mai la via del canestro e quando Saccaggi va a segno e Bedetti infila la tripla ricaccia a -14 Taranto in un amen. Come nel primo, il finale di quarto è ancora una volta incoraggiante, tripla di Gambarota e piazzato di Erkmaa con i rossoblu che hanno il merito di restare incollati alla partita anche se il -10 viene vanificato dalla tripla di Tassinari a fil di sirena e poi Rimini all’intervallo avanti 44-30. Al rientro dagli spogliatoi, l’inizio di terzo quarto è letale per Taranto che resta al palo per oltre tre interminabili minuti in cui Rimini sembra chiudere la partita con un break di 10-0 firmato da Saccaggi, Arrigoni, la tripla di Masciadri e tre liberi in fila di Tassinari per il 54-31. A risvegliare il CJ dall’incubo e cancellare lo zero dalla casella dei punti fatti nella ripresa la tripla di Gambarota. Ma sembra una goccia nel mare perché Rimini va a +25 con la tripla di Saccaggi e il canestro di Arrigoni. Finita? Forse, anzi no.

Perché Taranto non vuole mollare, ce la mette tutta, encomiabile la squadra rossoblu che va a segno due volte con Ponziani, una con Erkmaa e soprattutto piazza due tripla quasi consecutive di capitan Diomede per il -15 con parziale di 12-2 che non si esaurisce. Il finale di quarto è ancora di marca tarantina: Conti mette un prezioso sottomano a segno ed Erkmaa brucia ancora la retina dalla lunga distanza per un -10, 61-51 insperato pochi minuti prima con break aperto di 17-2 per i rossoblu. Coach Ferrari rimette in campo i pezzi da novanta. Masciadri infila subito una tripla a inizio ultimo quarto. Ma Taranto adesso è in partita, Conti attacca il canestro riminese, porta a casa un fallo e fa 2/2 dalla lunetta, CJ in fiducia con Conte che serve l’assista per il -9 di Ponziani. Rimini nonostante abbia perso la maniglia della partita sa rifugiarsi nell’arma del tiro da tre, autore Bedetti. Taranto risponde colpo su colpo stavolta, 5 punti in fila di Erkmaa e tripla di Conti per un -8 significativo. La Rbr ha in campo però un quintetto più fresco viste le continue e profonde rotazioni, Masciadri e Bedetti firmano il 6-1 che ricaccia Taranto a -13 a 5’ dalla fine. Il CJ ci prova fino alla fine ma forzando non trova altro che due liberi di Conti mentre il PalaFlaminio tira un sospiro di sollievo quando ancora Masciadri e Bedetti mettono i canestri della staffa per l’83-66 finale. CJ Basket è sotto 2-0 nella serie, con le spalle al muro ma determinata a giocarsi le sue chance fino al suono dell’ultima sirena. Venerdì al Palafiom, ore 21, serve il pubblico delle grandi occasioni, serve il pubblico di Taranto!