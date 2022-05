L’Italia celebra Franco Battiato

Ad un anno dalla scomparsa di Franco Battiato, si sono moltiplicati gli eventi per ricordare la grandezza della sua opera. E c’è anche un po’ di Puglia a ricordarlo, soprattutto nella sua Sicilia. Anche le tv in questi giorni hanno dedicato ampi spazi al ricordo di Battiato: “Il coraggio di essere Franco” andato in prima serata mercoledì 18 maggio su RaiUno, la miniserie in quattro puntate di Sky Arte e lo speciale in due parti che gli ha dedicato Rete 4. “Un giorno lungo un anno” è invece il concerto probabilmente più atteso: due serate al Teatro Comunale di Carpi (il 18 e il 19) con Alice, Juri Camisasca, Francesco Messina e Carlo Guaitoli: gli amici più intimamente legati al percorso umano, artistico e spirituale di Battiato. Ma è la Sicilia, la sua terra, che in questi giorni offre alla memoria di Franco un fiorire di iniziative di assoluto livello. E qui si avverte la presenza pugliese. Proprio la sera del 18 maggio sul palco del Teatro Antico di Taormina è salito il Maestro Francesco Libetta, che ha diretto l’Orchestra del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania in un evento che ha visto la partecipazione, fra gli altri, di Angelo Privitera, Fabio Cinti, Carmen Consoli, Red Canzian.

Libetta, salentino di Galatone, proprio all’indomani della scomparsa di Battiato tenne un concerto a Taranto rivisitando, in una elegante veste al pianoforte, alcune composizioni del maestro siciliano. A Milo, l’eremo alle pendici dell’Etna dove Battiato si era stabilito da moltissimi anni, le celebrazioni si sono aperte all’alba del 18 maggio con un momento di meditazione e danze sacre; in serata il concerto di Stefano Pio, figlio del violinista Giusto Pio, per lunghi anni straordinario compagno di viaggio artistico di Battiato. Fino al 22 maggio ci saranno concerti, convegni (con interessanti parallelismi tra Dante e Battiato), film, presentazione di libri e persino un seminario di danze Sufi. La Puglia salentina è presente a Milo grazie a Giuseppe Piccinno, autore leccese protagonista di un fortunato sodalizio letterario con Vincenzo La Monica, siciliano di Ragusa, col quale ha dato alle stampe l’originalissimo romanzo “La scomparsa misteriosa e unica di Franco Battiato”, presentato in questi giorni anche nella stessa Ragusa, dove peraltro il 19 maggio si esibisce Filippo Destrieri, storico tastierista di Battiato. A completare la presenza pugliese a Milo è il direttore di TarantoBuonasera, Enzo Ferrari: sua la mostra fotografica “I Giardini della Preesistenza” ispirata alla musica di Battiato.