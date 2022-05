Quindici agenti per settecento detenuti

“Nel carcere jonico 15 poliziotti per 700 detenuti. Ormai siamo al collasso”. Lo denuncia Federico Pilagatti, segretario nazionale del Sappe. “Sembra incredibile ma è proprio così , non più di una quindicina di poliziotti che a partire dalle ore 16 e fino alle ore 8 del giorno successivo gestiscono circa 700 detenuti (invece dei 350 previsti) di cui moltissimi appartenenti a clan della malavita organizzata – dice il segretario del sindacato autonomo di polizia penitenziaria- il Sappe prende atto che finalmente anche l’amministrazione locale, in totale contrapposizione con quella regionale e romana, rappresenta queste gravi criticità alle autorità competenti comprese quelle di governo, chiedendo aiuto.

Circa una quindicina di giorni fa il Sappe ha denunciato il suicidio di un detenuto che forse poteva essere salvato se invece di un poliziotto per quattro posti di servizio di cui tre sezioni detentive con circa 200 detenuti- dice Federico Pilagatti- c’è ne fossero stati di più (almeno altri due) come prevede la legge e gli accordi sindacali che vengono giornalmente calpestati. Dopo la denuncia del Sappe la situazione si è aggravata sempre più. In questi mesi il sindacato autonomo di polizia penitenziaria ha fatto denunce precise, ha promosso manifestazioni eclatanti e ha avuto promesse dai vertici del Dap che non sono state mantenute. Anzi la situazione è peggiorata – sottolinea il segretario nazionale del Sappe – visto che nella casa circondariale del capoluogo jonico è successo di tutto: proteste, tentati suicidi, aggressioni a poliziotti. Cosa deve accadere ancora affinchè vengano presi i dovuti provvedimenti?”.