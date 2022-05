Inquinamento dell’aria, «I dati sono nella norma»

Acciaierie d’Italia “precisa che dai dati a oggi in suo possesso, messi a disposizione da Arpa Puglia, non si evidenziano andamenti anomali per il parametro benzo(a) pirene presso le centraline della rete di qualità dell’aria della città di Taranto, rispetto al limite vigente che come noto è su base annuale. La società conferma che le quattro batterie oggi in marcia sono totalmente adeguate alle prescrizioni del Piano Ambientale vigente e che l’esercizio delle stesse sta avvenendo nel pieno rispetto dei limiti emissivi di legge. Con i dati sinora resi disponibili ad Acciaierie d’Italia da Arpa Puglia, è possibile verificare che le concentrazioni medie annue sono inferiori al valore obiettivo fissato dalla norma, pari a 1 ng/m3.

In dettaglio, la concentrazione media annua 2021 risulta pari a 0,21 ng/m3 per la postazione di via Machiavelli (che Arpa assume come riferimento dell’intera area industriale di Taranto e quindi non solo del contributo del siderurgico, ma anche di altri impianti industriali) e pari a 0,32 ng/m3 per la postazione Deledda”. Così l’azienda risponde a quanto dichiarato da Alessandro Marescotti (PeaceLink): “Riceviamo da Arpa Puglia valori in peggioramento per il benzo(a)pirene, valori che indicano cioè una inversione di tendenza, purtroppo negativa, nelle concentrazioni di questo cancerogeno nel quartiere Tamburi di Taranto. Tali dati in peggioramento potrebbero essere alla base della decisione della Procura di Taranto di non concedere il dissequestro degli impianti dell’area a caldo”. “A dicembre del 2021 il benzo(a) pirene ha toccato 1,56 ng/m3 (nanogrammi a metro cubo) nella scuola Deledda del quartiere Tamburi di Taranto. In via Machiavelli la concentrazione ha toccato 1,68 ng/m3. Nel mese di gennaio 2022 i valori sono stati 1,74 ng/m3 alla Deledda e 1,06 in via Machiavelli. Sono valori doppi o tripli rispetto alle centraline poste più distanti dall’Ilva, ossia quelle di Talsano e di via Alto Adige” sottolinea ancora Marescotti, per il quale “il panorama sembra diventare più critico e questo non depone a favore di una valutazione positiva del trend ambientale di Taranto”.