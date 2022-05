Vertenza Axist, mozione in Regione

Indotto Leonardo: è il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd) a farsi promotore di una iniziativa per bloccare la procedura di licenziamento collettivo avviata da Axist nei confronti di 35 dipendenti. “Taranto non può sopportare ulteriori emorragie di posti di lavoro, nè chiusure di unità produttive – afferma il consigliere regionale – la vicenda di Axist, azienda che opera da oltre dieci anni nell’indotto di Leonardo Spa di Grottaglie, non può passare sotto silenzio. Per questo ho presentato una mozione alla presidente del Consiglio regionale, siglata anche dai colleghi del Pd Maurizio Bruno e Donato Metallo, con la quale chiedo l’immediata convocazione della Task Force Regionale sull’Occupazione”. “In questi anni – aggiunge l’esponente Pd – Leonardo Spa ha dovuto far fronte ad un brusco calo del mercato che ha avuto pesanti ripercussioni sulle maestranze.

Ma da quanto riferito da Leonardo agli stessi sindacati, il peggio sarebbe alle spalle. L’azienda, infatti, prevede un incremento dei volumi produttivi già nel prossimo anno, con una ripresa stabile delle attività nel 2024. Con la ripresa ormai imminente appare ancora più inspiegabile la decisione di Axist di avviare i licenziamenti”. Di Gregorio richiama la committente a fare la sua parte. “Sono certo che un grande Gruppo come Leonardo Spa, anche in forza di accordi tra le parti sociali a tutela della filiera dell’indotto, non farà mancare il suo supporto come è accaduto per il personale diretto”.