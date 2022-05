Domenica torna la Festa dei Popoli

Domenica 22 alle ore 16,30 in Concattedrale si celebrerà la 18.ma edizione della “Festa dei Popoli” organizzata dall’ Ufficio diocesano Migrantes. Vi parteciperanno le comunità etniche presenti in diocesi con i loro costumi che pregheranno nelle proprie lingue in un momento di grande fratellanza e d’integrazione. S’inizierà con la santa messa celebrata dall’arcivescovo mons. Filippo Santoro con i sacerdoti in rappresentanza delle diverse nazionalità: don Ranil Jayasuriya Kuranage per lo Sri Lanka, don Andrea Wisniewski per la Polonia, don Nik Pace per l’Albania, don Desirè Mpanda per il Congo, don Gabriel per l’Eritrea oltre ai sacerdoti italiani che fanno accoglienza agli immigrati. Dato il gran numero di profughi ucraini giunti a Taranto (590 persone), di cui molti hanno assicurato la loro partecipazione, Migrantes ha invitato a concelebrare il coordinatore dei sacerdoti ucraini della Cei, don Marco Yaroslav.

La celebrazione sarà animata dai canti della corale diocesana del Rinnovamento nello Spirito Santo. Successivamente ci si sposterà sul sagrato per assistere alla sfilata dei popoli nei costumi tradizionali con le rispettive bandiere nazionali e il successivo “Girotondo della fratellanza del mondo”; seguirà l’esecuzione dell’inno ucraino da parte del coro delle donne di quella nazionalità e di canti tradizionali del coro dei bambini della scuola “Carrieri”. La “Festa dei Popoli” rappresenta un momento molto importante per la città in tema di integrazione, multietnicità e intercultura, che offre la possibilità di entrare a contatto diretto e personale con la “mondialità” che è presente nella nostra realtà, sensibilizzando istituzioni, realtà ecclesiastiche di base e associazioni sulla realtà globale dell’immigrazione, nonché un’occasione per attutire eventuali tensioni sociali.

Così il direttore della Migrantes diocesana, Marisa Metrangolo, commenta la 18.ma Giornata: “In un momento così drammatico nel cuore dell’Europa cristiana, il rispetto delle culture e dei popoli che ci prefiggiamo trova fondamento nel dialogo e nella pace. Vogliamo essere vicino al popolo ucraino, pregare per la pace, andando con lo sguardo oltre l’Europa, senza trascurare le decine di conflitti sanguinosi nel resto del mondo. Oggi più che mai siamo chiamati a costruire una cittadinanza mondiale dove nessuno è straniero. Papa Francesco ci suggerisce che ‘Il nostro cuore si apra a tutti i popoli della Terra… per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise e sognare come un’unica umanità”.