Melucci: «Pronti i Bac, Città in fermento»

«Questa estate verrà consegnato il parco delle arti e della musica presso gli ex Baraccamenti Cattolica (Bac), nel cuore del Borgo Umbertino». Lo afferma Rinaldo Melucci, candidato sindaco sostenuto dalla coalizione Ecosistema Taranto 2022.

«Andiamo completando rapidamente l’offerta di grandi attrattori culturali della città, dopo la nuova Biblioteca Acclavio, il Museo degli Illustri Tarantini presso la riqualificata Masseria Solito (Mudit), il restaurato Teatro Fusco, la prossima Pinacoteca Comunale presso Palazzo Archita, il Distretto Mediterraneo dell’Innovazione, la Biennale del Mediterraneo di Architettura e Arte Contemporanea e molto altro ancora. Una grande stagione di cultura e innovazione ormai si è avviata per il capoluogo ionico, capitale di mare e di festival. Anche questa è la transizione di Taranto. Il meglio viene adesso per i nostri giovani». Intanto, sabato 21 maggio, alle ore 18.30 ai Giardini Virgilio, si terrà “Il meglio viene insieme” l’evento di presentazione delle liste e del programma di Melucci. Sempre sabato 21 maggio, alle 10.30 al Salina Hotel in viale Unità d’Italia, Walter Musillo, candidato sindaco della Grande Alleanza per Taranto, prenderà parte alla presentazione della lista di Fratelli d’Italia. Modererà l’evento il coordinatore cittadino Pietro Pastore e interverranno il coordinatore provinciale Dario Iaia, il consigliere regionale Renato Perrini e l’onorevole Marcello Gemmato.

Oggi, venerdì 20 maggio, alle ore 18.45 in via Polibio 15, Franco Vitanza, candidato al Consiglio comunale nella lista Fratelli d’Italia, darà il via alla sua campagna elettorale. Simona Scarpati presenterà ufficialmente la sua candidatura martedì 24 maggio alle ore 17.30 presso la terrazza Nautilus in viale Virgilio, 2 a Taranto. Alle elezioni amministrative in programma il prossimo 12 giugno, Scarpati è candidato nella lista Forza Italia. Il candidato sindaco Walter Musillo interverrà all’incontro insieme al coordinatore provinciale degli Azzurri Vito De Palma. Ieri, il candidato sindaco Massimo Battista ha incontrato il presidente di Confcommercio Leonardo Giangrande. «Riteniamo che questo incontro sia stato molto proficuo e che ci sia stata piena sintonia e convergenza sul temi dell’assoluta necessità di rilancio del settore, sull’implementazione dei parcheggi e sulla pianificazione di strategie che consentano un afflusso sempre maggiore di turisti in città. Per quanto alcune iniziative, come le crociere del mercoledì e alcuni sporadici eventi, abbiano un discreto riscontro rispetto alla vitalità del commercio ionico, non possono essere considerate sufficienti per la ripresa di un settore fortemente depresso, tanto più a seguito della pandemia» ha osservato Battista ribadendo «la prioritaria importanza del ripopolamento della città per consentire la ripartenza del cosiddetto commercio di prossimità. Si sono toccati i punti della riqualificazione dei quartieri, primo fra tutti la città vecchia, che ha registrato un fallimento totale dell’iniziativa del progetto delle “case a 1 euro” dell’amministrazione Melucci, con un solo rogito all’attivo. Inoltre si è discusso del settore della mitilicoltura e del freno imposto dall’ingombrante presenza della grande industria. Infine, non certo per importanza, si è parlato dell’approvazione del nuovo piano del commercio tra i primi atti da compiere dopo l’eventuale insediamento».