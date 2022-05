«La nebulosa del populismo è un pericolo per la democrazia»

La campagna elettorale jonica è entrata nel vivo, ormai manca pochissimo alla data del 12 giugno. Purtroppo, però è da segnalare, come la mia preoccupazione evidenziata dalle colonne di questo giornale, alcuni mesi fa, è tristemente divenuta realtà. La terza città più grande del meridione non ha saputo esprimere un reale confronto politico sui temi di maggiori interesse. Da un lato è rimasto lo schieramento della giunta Melucci, con i suoi progetti e con la sua visione (condivisibile o meno, ma comunque ben chiara) mentre dall’ altra parte, non si è andati oltre gli slogan calcistico -puerili, gli immancabili dibattiti sulle strisce blu e le campagne di rancore condite con sogni ad occhi aperti o talk show stradali a senso unico.

Ci saremmo aspettati di più e la città di Taranto avrebbe meritato di più. Purtroppo ci siamo baloccati per circa trent’anni, abbiamo votato o non votato spegnendo la coscienza, talvolta anche l’ intelletto. Abbiamo mandato a scegliere per noi i peggiori, i meno competenti, gli improvvisati, chi non aveva alcun tipo di merito, se non la faccia tosta di presentarsi quale rappresentate del popolo sovrano. Ma il 24 febbraio il mondo è cambiato e dovremmo fare i conti con questa nuova dimensione. La guerra in Ucraina sembra lontana da Taranto, ma apre a crisi energeticoeconomiche che peseranno sulle nostre tasche ed andranno ad aumentare i disagi di una città, che più di altre, ha subito la decrescita produttiva italiana. L’antipolitica e l’antistatalismo della seconda Repubblica sono un lusso non più sostenibile, infatti la recente pandemia lo ha bene evidenziato. Cosa ci sarebbe successo se la sanità pubblica fosse stata ulteriormente ridimensionata? Chi avrebbe provveduto alle campagne di vaccinazione?

Ma tutte le amministrazioni devono tornare ad avere ruoli di eccellenza, con la consapevolezza che non può esserci spazio per improvvisatori e che solo chi ha le competenze può essere del gioco. Credere di poter continuare con le vecchie logiche è semplicemente da incoscienti. A chi blatera un “prima l’Italia” andrebbe ricordato che serve una dimensione europea ancora più salda. Occorre gente capace di saper portare avanti i progetti del Pnrr, che è il più grande esperimento di economia sociale europeo dopo il piano Marshall americano. A chi confonde, dall’ alto dei sondaggi, il nazionalismo con il patriottismo andrebbe ricordato l’insegnamento di Romain Gairy: “Il patriottismo è amare la propria gente; il nazionalismo è odiare gli altri”, pensiero, questo, in linea anche con Giuseppe Mazzini, apostolo della Repubblica Italiana e patriota delle libertà. A chi immagina di poter continuare con la politica dei rifiuti, dell’essere contro, delle paure, dei complotti, va chiaramente detto che la nebulosa del populismo è un pericolo per la democrazia.

È un pericolo perché chi si autodefinisce apartitico, apolitico, non di destra, non di centro, non di sinistra, non riformista, non liberale, non socialista, non repubblicano, alla fine cosa è, se non il vuoto attorno cui si coagulano i mal di pancia del paese? Ma con il vuoto non si è mai costruito nulla e agli italiani andrebbe ricordato. Pertanto il 12 Giugno diamo un voto responsabile e consapevole. Che possa essere il segnale con cui si esprimono le eccellenze della nostra terra, continuando a far crescere Taranto nella direzione intrapresa dall’amministrazione uscente e che sia, al tempo stesso un voto valoriale, quale unico argine possibile al pensiero debole ormai imperante.

Alessandro De Stefano

Segretario cittadino del Partito Repubblicano Italiano – Taranto