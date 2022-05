Movida a Manduria, incontro tra Sindaco e commercianti

MANDURIA – Gianna Greco, Confesercenti Taranto ed Ernesto Soloperto, CasaImpresa Taranto, hanno incontrato l’amministrazione comunale di Manduria rappresentata dal sindaco Gregorio Pecoraro, dall’assessore al Commercio, Mauro Baldari e dall’assessore al turismo, Antonella De Marco. Presente anche il comandante del Corpo di polizia locale, Teodoro Nigro. “L’incontro è stato chiesto dalle associazioni al fine di sollecitare un nuovo intervento del primo cittadino sulla questione relativa all’ordinanza con cui Pecoraro limita fortemente l’attività dei locali del centro storico- si legge in una nota di Confccomercio e CasaImpresanel provvedimento del Sindaco infatti, viene fissato, come orario di chiusura dei locali, le 23 nei giorni feriali e le 24 nei festivi, viene limitata la diffusione della musica e la somministrazione di bevande in vetro.

Chiaro che tali misure rappresentano un importante freno per la movida, soprattutto quando l’estate è alle porte. Abbiamo invitato Pecoraro a rivedere i contenuti dell’ordinanza, per poterli mitigare al fine di contemperare le diverse esigenze: la sicurezza da un lato ed il regolare svolgimento delle attività presenti nel rione dall’altro. Il Sindaco si è detto disponibile ad apportare modifiche alle attuali disposizioni. Le associazioni comprendono pienamente e condividono le preoccupazioni del Sindaco in merito alla necessità di introdurre delle novità per incrementare la sicurezza soprattutto nel centro storico, dopo le numerosissime segnalazioni dei residenti nella zona; a tal fine, nel corso del confronto abbiamo chiesto che venga incrementata la forza pubblica e quindi la presenza degli agenti di Polizia Locale per garantire la legalità attraverso controlli costanti”.