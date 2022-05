L’attualità dell’orazione foscoliana

Caro direttore, mi è pervenuta, dopo personale attenzione e ricerca, l’orazione che il professore Ugo Foscolo tenne presumibilmente dopo il 6 giugno 1809, presso l’Università di Pavia. L’orazione, dopo quella sull’origine della letteratura italiana, era sulla “Giustizia” sulla sua origine e sui suoi necessari limiti. Una orazione che presenta motivi di forte attualità in ordine alla giustizia e per giurisprudenza, odierna. Poco è mutato. Una visione che, anche oggi, non perde della sua attualità, ritornando per la concezione vichiana della vita alla quale il Foscolo era attento sostenitore; quel corso e ricorso della esistenza che costituisce una veritiera “degnità” della stessa esistenza.

Ecco perché la possibilità di leggere e meditare sull’orazione seconda del poeta e scrittore professore Foscolo, mi è tornata assai accattivante e riempie un vuoto della mia stessa cultura foscoliana. Il professore Foscolo parte da una assioma personale, ma al tempo stesso, positivamente universale: essere la Giustizia, una “scienza morale”. Presso alcuni antichi filosofi dell’etica il concetto di “giustizia” era in contrasto con quello di compassione; meglio era come distinto; e da ciò nasceva un “caso” definito conflitto di doveri. Ma quel conflitto appariva insolubile; ed invece per il Foscolo giustizia e compassione sono elementi che si debbono integrare, perché nel suo etimo “compatire” vuole significare comprendere insieme, patire insieme, quindi rendere giustizia al solo fine di operare con giustizia; e operare in tal senso. Può quel giudice, comprendere, penetrando nell’animo del colpevole, le sue azioni anche criminose, i suoi affanni, le sue carenze intellettive e affettive. Pertanto, il giudice deve essere un umanista, rigoroso nel rispetto della legge, ma umano nel sentenziare. Quindi la “Giustizia” è soprattutto una scienza morale, nel senso che ogni “celeste sembianza” è relegata nel concetto “metafisico” ed è conseguenza di una cattiva o “mala” giustizia, per cui colui che avverte su di sé il contrario della Giustizia altro non trova che chiedere al cielo la “superna giustizia”.

Certo, scrive il Foscolo: “la giustizia nasce dall’esperienza, cioè dai fatti”. “L’origine” continua il poeta e professore, “è nell’uomo, anzi, nei primi quattro esseri umani: Adamo, Eva, Caino, Abele. Caino uccise Abele e quale legge poteva esserci in quel tempo? Solo una legge “naturale” sulla quale nei secoli dopo si formò quella “positiva”. E, tuttavia, quella naturale esperienza di violenza e di morte si è perpetuata nei secoli: gli uomini hanno continuato ad uccidere, a guerreggiare, ad ammazzare per odio, per ambizione, per invidia, per altro di simile. Fra questi eletti, la Giustizia non si è smarrita, ma si è sottoposta alla “Ragione di Stato”, e sovente, come nel caso delle guerre, la sola “forza” è stata “l’unico giudice”, conclude malinconicamente il Foscolo. “Le leggi di ogni società sono in apparenza e in sostanza diverse e limitate con il loro rigore alla sola società riuniscono; dunque la Giustizia è diversa e limitata, al pari delle leggi che ella mantiene. Per cui la giustizia sta nelle società particolari dei popoli, ma non nella società universale del genere umano”.

Abbiamo riportato un lungo passo dell’orazione foscoliana, perché il per il poeta la Giustizia ha limiti inesorabili. Qui il Foscolo tocca il punto forte del suo pessimismo sul valore dell’applicazione della stessa giustizia. Cicerone parlava di diritti e doveri del giudice e fortemente credeva nella “civilis aequitas”, ma egli stesso, sovente, vedeva nella giustizia un “rito di forza”, sicché gli stessi Romani, che si sentivano un popolo giusto, erano ingiusti con gli altri popoli. La “civilis aequitas” si sottometteva alla “Ragion di Stato”. Cosa che lo stesso Vico, seguendo Ulpiano finì con l’accettare al fine della stessa conservazione dello Stato. “Dunque la conservazione di un popolo non può conseguirsi senza mantenergli le forze contro l’usurpazione di un altro”, conclude il Foscolo. Di qui un altro concetto riguardante la Giurisprudenza. “Vedo” scrive Foscolo, “che nelle leggi, benché diverse di ogni popolo, erano quasi clementi, la religione, l’istinto della propria conservazione, e la tendenza alla guerra; quindi i patti fra i popoli e finalmente la libertà e la proprietà individuale” e divide la giustizia in “Jus divinum” in jus naturale, in jus gentium”. Ma, amaramente scrive Foscolo, anche codeste forme di giustizia non trovarono che contraddizioni tra la teoria o l’utopia e la prassi.

E per i non credenti venne meno anche lo ius divinum. Il precetto romano della aequitas viene nel Foscolo a perdere equità, perché dalla terra la legge, sovente, sarà sottoposta alla ragione di Stato (almeno storicamente per il poeta era ai suoi tempi così) e la disuguaglianza sarà evidente fra privilegiati e no, fra padroni e servi, tra regnanti e sudditi. Certo, le leggi potranno mantenere una società in equilibrio temporaneo, ma ogni legge purtroppo, sarà quella che uno Stato vorrà che sia e che sia applicata. “Spesso sarà scritta dalla forza e mantenuta con la forza”, conclude il Foscolo. L’orazione foscoliana ha due punti di contatto con quella giustizia odierna italiana. Il primo è che un potere (o dovere) di uno Stato non può prevaricare altro potere (o dovere) dello stesso Stato; l’altro punto è che alla base di ogni ordinamento giuridico non deve mancare la competenza, l’onestà, la sensibilità del giudice. Se la Ragione di Stato prevarica sulla giustizia, la giustizia non potrà mai sostituirsi ad uno Stato libero, democraticamente eletto, democraticamente vivo ed eletto.

Paolo De Stefano