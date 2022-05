Week end di musica dedicato al mare

Prende il via, come consuetudine, il venerdì sera il lungo week end firmato “Mercato Nuovo”, il ritrovo a Porta Napoli. A partire dal 20 e fino al 22 maggio, ecco tutti gli appuntamenti in programma, dedicati al mare.

VENERDÌ 20 MAGGIO

Dalle 22:30: Galoni in concerto + ZOS djset Aftershow. Ingresso libero con Tessera Arci Galoni è sicuramente uno dei cantautori più emozionanti emersi negli ultimi anni dalla scena musicale italiana. Apprezzato per il suo stile di scrittura, ha saputo costruire attraverso i suoi album Greenwich (2011), Troppo bassi per i podi (2014) e Incontinenti alla deriva (2019), un immaginario poetico insolito nella canzone d’autore. Canzoni, quelle di Galoni, che parlano di storie vissute nel quotidiano, con una poeticità e surrealismo che solo lui riesce a regalarci con una naturalezza estrema. I suoi live hanno un’eleganza unica con il violino in evidenza tra voce, chitarra e batteria. Arriverà a Porta Napoli in trio e farà sicuramente ascoltare anche il suo nuovo singolo “Buoni propositi per il nuovo anno” che si avvale, come per gli album precedenti, della produzione artistica di Emanuele Colandrea e che sarà inserito nel suo prossimo atteso album, la cui uscita è prevista per l’autunno del 2022. Dopo la mezzanotte, al termine del live, Cosimo Mungheri aka Zos salirà in consolle per un aftershow tutto da ballare con la sua selezione musicale tra indie ed elettronica.

SABATO 21 MAGGIO

Dalle 22:30: Costiera in concerto (soul, pop, elettronica – musica italiana). Ingresso libero con tessera Arci I Costiera fanno canzoni in italiano suonate con synth e drum machines che parlano di rapporti finiti, provincia e foto calpestate. Il sound è prettamente elettronico e presenta diverse sfumature, cassa a 4 smorzata da melodie malinconiche, arpeggiatori, atmosfere a tratti soul e attitudine cantautorale sporca. “Rincorsa” è il disco d’esordio dei Costiera, pubblicato nel novembre 2018 per Futura Dischi. L’album raccontava di storie finite, di altre al capolinea: un amore sportivo fatto di affanni, pit stop e rinascite. Nel maggio 2019 esce il loro singolo “Fuoripista” feat CRLN.

A Gennaio 2022 è la volta di “Ragazzini”, secondo disco della band per Sony/Futura Dischi, un album generazionale e autobiografico che racconta la storia di questi tre ragazzi di provincia che da vent’anni sono uniti dalla musica e “dagli stessi sbagli”. Dopo la mezzanotte, al termine del live, torna in consolle Nicky Pezzolla con il suo ballatissimo vintage dj set “non si torna prima delle sei”, uno degli appuntamenti più seguiti del sabato notte in città.

DOMENICA 22 MAGGIO

Dalle 18 a mezzanotte: Salotto elettronico “marino”. Torna il format domenicale di Mercato Nuovo, uno spazio dove è possibile aprirsi a nuove sonorità e scoprire tutte le sfumature della musica elettronica. In occasione della Giornata Europea del Mare e dell’evento collettivo “A due passi dal mare” che si svolgera nell’arco di tutta la giornata tra Porta Napoli, Tamburi e Città Vecchia, anche questo appuntamento con il Salotto Elettronico sarà collegato al mare attraverso immagini e suoni.