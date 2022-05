Borraccino, caso Axist: «L’indotto della Leonardo va preservato»

«Vertenza AXIST Grottaglie, con una pec urgente indirizzata all’assessore regionale al lavoro, Sebastiano Leo, ed al Presidente Sepac, Leo Caroli, ieri mattina ho rappresentato le preoccupazioni del territorio per la vertenza in atto. Ulteriori licenziamenti, infatti, sono stati paventati dall’azienda dell’indotto Leonardo SpA a carico di ben 35 lavoratori. Sarebbe un terribile macigno per l’intera provincia che sta perseguendo l’obiettivo dello sviluppo alternativo da tutti auspicato per Taranto».

Così Cosimo Borraccino, consigliere per l’attuazione del Piano Taranto del Presidente Emiliano.

«Ho chiesto pertanto – aggiunge Borraccino -, anche con una chiamata, agli amici Leo e Caroli di profondere massimo sforzo per evitare che questi lavoratori, possano restare a casa, ma anche per non incorrere nell’inevitabile impoverimento del tessuto produttivo tarantino che sta diventando altamente qualificato a beneficio dell’economia locale ma anche di tutta la nostra regione. Personalmente, anche in veste di consigliere per l’attuazione del Piano Taranto, del Presidente Emiliano, lavoro, a stretto contatto con la Presidenza della giunta regionale, per lo sviluppo ecosostenibile della nostra provincia e a tal riguardo Grottaglie rappresenta un’eccellenza. Ho rivolto pertanto, all’assessore Leo e al presidente della Task Force per l’occupazione Caroli, un accorato appello per un intervento risolutivo, per preservare lo sviluppo innovativo ed ecocompatibile che stiamo attuando a Taranto».