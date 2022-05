Truffa all’Asl di Taranto, scattano tre assoluzioni

“Il fatto non sussiste”. Con questa formula due funzionari e un imprenditore sono stati assolti dall’accusa di truffa ai danni dell’Asl. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Taranto Elvia Di Roma. L’Asl si era costituita parte civile nel procedimento a carico di tre imputati, l’amministratore unico di una cooperativa sociale che si occupava del trasporto di pazienti dializzati e i due dipendenti dell’Azienda sanitaria preposti a fasi diverse del procedimento per il rimborso delle spese.

I fatti contestati risalgono al 2016. Stando alle indagini della Guardia di Finanza e alla ricostruzione dell’accusa, il titolare della società impegnata nel servizio di trasporto dei pazienti – non allettati o disabili – dalla propria abitazione al centro dialisi avrebbe falsamente gonfiato il numero dei chilometri al fine di ottenere rimborsi piu consistenti. Mentre, sempre secondo la tesi accusatoria, i due dipendenti dell’azienda sanitaria locale, ognuno per quanto di sua competenza, avrebbero omesso scientemente di effettuare i controlli sul numero di chilometri effettivamente percossi e avrebbero attestato la regolarità di quanto richiesto all’imprenditore. In tal modo avrebbero tratto in inganno gli uffici deputati ai pagamenti. Una tesi accusatoria confutata dai difensori dei tre imputati, gli avvocati Fausto Soggia, Gaetano Cimaglia, Leonardo Conserva e Raffaele Errico. Infatti, il giudice Diroma ha emesso sentenza di assoluzione.