Dal primo Ponte Girevole a Santa Rita

Per la settimana che va dal 22 al 28 maggio Antonio Fornaro, ideatore e curatore di questa rubrica, farà gli approfondimenti sulla inaugurazione del primo Ponte Girevole e sulla ripresa dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di Santa Rita da Cascia, dopo due anni di interruzione a causa del Covid. Questi i santi della settimana: Rita da Cascia, San Giovanni Battista dei Rossi, San Vincenzo di Lerins, San Gregorio VII, San Filippo Neri, patrono dei giovani, Maria Ausiliatrice, patrona dei Salesiani, Sant’Agostino di Canterbury, San Germano, San Pietro Celestino, venerato in Abruzzo e in Molise, Santa Afra di Germania, patrona delle peccatrici convertite e Santa Maria Maddalena dei Pazzi (un suo quadro è presente nella Chiesa del Carmine), San Federico di Liegi.

Questi i detti della settimana: “Vado da Erode a Pilato” (si dice di chi non ha pace), “Sei brutto come il debito”, “Si dice che il debito mangia la notte e il giorno”, “I bimbi? Nove mesi e nove vite”, “Sei camicia fresca” (si dice di chi è fannullone), “L’amico e il compare si parlano chiaro”, “Senza esca non si pesca”. Questa settimana Peppino Cravero ci ricorda che il 22 maggio 1887 fu inaugurato il primo Ponte Girevole. Il 27 Maggio 1797 Ferdinando IV e la regina Carolina lasciarono Taranto. La regina volle che i tarantini non pagassero la tassa sul primo pesce che sarebbe rimasto prigioniero del suo amo. Questo pesce fu il gobbione: da qui il detto che recita: “Il gobbione della regina” per indicare la nullità di un beneficio. Queste le Effemeridi di Fornaro: il 23 maggio 1914 si chiuse con anticipo l’anno scolastico per la Prima Guerra Mondiale. Il 24 maggio 1964 moriva Leonardo Mandragora, che fu podestà e parlamentare. Il 26 maggio 1576 la Confraternita del Santissimo Sacramento si fondò con il Monte di Pietà. Il 28 maggio 1921 in via Di Palma si inaugurava l’Arena Apollo, cinema e teatro. Questo il primo approfondimento della settimana.

La costruzione del primo Ponte Girevole, pensato insieme alla costruzione del Canale Navigabile, fu realizzata in ferro con una luce tra le due spalle di 70 metri. Il progetto fu realizzato nei cantieri di Napoli. Il ponte di Taranto si ispirava a quello esistente a Brest in Bretagna, era largo 6,71 metri, lungo 86,40 metri, pesava 1.600 tonnellate, aveva un’altezza dal livello del mare di metri 12,10 e costò un milione di lire. Diviso in due parti con funzionamento indipendenti, i due semi ponti ruotavano su un proprio perno. L’energia veniva fornita da una turbina idraulica sistemata sotto ciascuno dei due piloni. Le due turbine erano alimentate da 600 metri cubi di acqua contenuti in un caratteristico serbatoio posto sul Torrione San Lorenzo del Castello Aragonese intorno al 1885. I lavori per il ponte iniziarono nel 1884 ma furono rallentati a causa del colera. Il ponte fu inaugurato nel 1887 e benedetto dall’arcivescovo Alfonso Iorio. Erano presenti, in rappresentanza del Ministro della Marina, Acton, il sindaco Vincenzo Sebastio e le autorità civili e religiose. Cessò dopo 70 anni di vita.

Fu chiamato ‘Cataldo-Umberto Primo’ e fu demolito il 18 agosto 1957. Fu aperto 25.550 volte e tale rimase per tutta la durata delle due guerre mondiali. Sarebbe lungo elencare i personaggi famosi che lo attraversarono. Ricordiamo soltanto che il 15 novembre 1922 fu attraversato da Monsignor Roncalli che poi diventerà Papa Giovanni XXIII. La Parrocchia di Santa Rita da Cascia di Taranto funziona dal 1983, fu voluta da Monsignor Motolese e dalla stesa data è stata sempre guidata da Mons. Gino Romanazzi. Santa Rita era piuttosto bassa di statura e minuscola nel fisico. Nacque nel 1381 a pochi chilometri da Cascia, in Umbria, e morì il 22 maggio 1457. Si fidanzò a 18 anni e la sua vita matrimoniale durò 15 anni fino all’uccisione del marito nel 1401 a causa di un attentato. All’epoca i figli gemelli avevano 15 anni e Rita pregò Dio che potessero morire prematuramente per cause naturali per evitare che qualcuno potesse vendicare la morte del padre. A 35 anni entrò nel Convento delle Agostiniane di Cascia.

Diventò Santa il 24 maggio del 1900. Da bambina entrarono nella sua bocca delle api senza che la Santa subisse alcun danno. Era a letto da quattro anni e ricevette una visita da una parente. Era il mese di gennaio e chiese a questa di andare nel giardino e di raccogliere una rosa fresca. Rita la consegnò alle sue consorelle. Il 22 maggio si distribuiscono i petali di rosa e dai pampini di una vite cresciuta miracolosamente le monache preparano la polverina di Santa Rita che spesso è strumento di grandi grazie. E’ grande il culto per Santa Rita perché è la Santa dei casi disperati.