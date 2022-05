A tutto cocktail: ecco le ricette più famose

In premessa: l’alcool fa male. Sempre e comunque. Distillati e liquori, per la maggiore gradazione alcoolica, fanno più male dei vini e delle birre. Poi, è questione di dosi. Un cocktail ogni tanto, o anche una ragionevole dose di un buon distillato (non “una Vodka distillata nelle fogne di Napoli”, come ebbe a dire con truce ma efficace immagine il presidente della Campania, De Luca), due bicchieri di vino o un po’ più di birra (33 – 40 cl, dipende anche dalla gradazione) nel pasto, a meno di non avere patologie particolari, a partire dalla maggiore età (per motivi di legge ma anche perché gli enzimi che metabolizzano l’alcool iniziano a svilupparsi non prima dei 16 anni), non creano particolari problemi. Attenzione: come ricordano le linee guida per una sana alimentazione del governo italiano, la capacità femminile di metabolizzare l’alcool è circa la metà di quella maschile.

Sempre ricordando quindi che è necessario un consumo moderato e consapevole (mai prima di mettersi alla guida, per esempio), torniamo a parlare di cocktail estivi, long drink e non soltanto. Tutti i cocktail (tranne quelli specificamente caldi, in genere definiti hot drink, hot punch o grog) devono essere serviti freddissimi: e quindi in estate risultano molto più graditi. Quelli che hanno come modificante una spremuta di frutta (o una purea di frutta fresca) hanno poi una marcia in più, per la freschezza. Specie se poi l’alcoolico non è un distillato ma un vino, preferibilmente spumante. Cominciamo con una gloria italiana, il Bellini. E’ un cocktail d’autore, perché il suo inventore – al quale dobbiamo anche la formulazione Carpaccio – è un astro dell’enogastronomia mondiale, Giuseppe Cipriani, il patron dell’Harry’s Bar di Venezia. Nel 1948 a Palazzo Ducale era in corso una mostra del pittore cinquecentesco Giovanni Bellini; Cipriani rimase particolarmente colpito dalla tonalità – un giallo che sfumava verso il rosa – della tonaca di un santo, e la riprodusse nel cocktail che intitolò al pittore: 10 cl di Prosecco e 5 cl di purea di polpa di pesca bianca; si prepara in un mixer, con cubetti di ghiaccio, e si versa filtrando nella flûte (in Francese è femminile, anche se è ormai invalso l’uso di considerare nell’uso italiano il nome di questo calice lungo e stretto, l’unico adatto a servire Champagne, Prosecco o altri vini spumanti, come maschile, anche sopprimendo l’accento circonflesso).

Nella stagione migliore per le pesche, in luglio, alcune varietà di pesca bianca presentano delle sfumature rosa nella polpa; per rendere più evidente la colorazione, Cipriani nelle prime formulazioni del cocktail aggiunse anche gocce di granatina, che poi decise di omettere. Il Bellini è un cocktail Iba (International Bartenders Association), che ne codifica come varianti nella lista del 2020 anche il Puccini (con spremuta di mandarino al posto della pesca), il Rossini (con purea di fragole) e il Tintoretto (con spremuta di melagrana). Lontano parente del Bellini è anche il notissimo Mimosa, nato negli anni Venti (del XX secolo) a Parigi: metà spremuta d’arancia, metà spumante brut (7,5 cl di ciascuno), generalmente Champagne. La guarnizione è una fettina d’arancia (cocktail Iba). Progenitore del Mimosa, di pochi anni (ma la discussione è aperta) è il Buck’s Fizz, ideato a Londa: 100 ml di Champagne e 75 ml di spremuta d’arancia. Nella codifica Iba del 2004 si prevedono 10 cl di Champagne e 5 di spremuta d’arancia. In quella del 2020 resta solo il Mimosa. A base di vino bianco secco è un altro cocktail notissimo (soprattutto nella versione Royal, che prevede lo Champagne invece del vino fermo): il Kir.

Prende il nome da un singolare prelato, Felix Kir, che fu sindaco di Digione, e che ideò questo cocktail per far conoscere, oltre al vino bianco tipico della regione, una specialità liquoristica tipica di Digione, la Crème de Cassis (per esteso, la denominazione ufficiale è infatti Crème de Cassis de Dijon), un liquore a base di ribes nero. Si prepara direttamente nella flûte con 10 cl di vino bianco secco ed 1 cl di Crème de Cassis; il Kir Royal sostituisce il vino con lo Champagne, mantenendo le stesse dosi. Le due versioni del Kir sono codificate Iba, come anche in vecchie edizioni della lista il Kir Imperial: Champagne e liquore di lamponi. Altri cocktail molto estivi, con uso di vini spumanti (Prosecco, e non soltanto), sono gli Spritz e l’Hugo, dei quali abbiamo più volte parlato: partiti dall’Italia, hanno conquistato il mondo. Lo Spritz in particolar modo, codificato Iba (all’inizio come Spritz veneziano, poi solo Spritz) nelle varianti che prevedono, insieme col Prosecco e la soda (in Italia si usa di più la tonica, comunque), oltre all’Aperol la possibilità di usare Campari, Select o Cynar. Tradizionalmente le proporzioni sono 3 parti di Prosecco, due di liquore, una di tonica o soda; l’Iba propone 9 cl di Prosecco, 6 di Aperol e uno spruzzo di soda.

Giuseppe Mazzarino