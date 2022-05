Prosa e poesia nel nuovo romanzo di Gio Evan

“Vivere a squarciagola” è un nuovo intenso romanzo in cui prosa e poesia si mescolano sapientemente, come latte e pepe nero nel chai, lasciandoci assaporare, un po’ alla volta, pagina dopo pagina, un mondo insolito e sconosciuto. Dopo il successo dei precedenti libri e dopo la sua partecipazione al festival di Sanremo dello scorso anno con “Arnica”, Gio Evan, l’artista più poliedrico e originale del nostro Paese, è tornato in libreria con “Vivere a squarciagola. Un viaggio in India”, un romanzo, edito da Rizzoli, che è in parte anche un taccuino di viaggio, con tante annotazioni e pensieri a margine delle pagine, e che è ispirato al viaggio che lui stesso fece da ragazzo in India, per ritrovare il senso delle cose, la spiritualità e la semplicità.

«Qui in India la contentezza è mantra – ha attaccato l’artista molfettese – La felicità qui è un lavoro, un percorso visibile, composto da rinunce e gesti apparentemente privi di senso. La felicità non ha canoni da seguire, ognuno pratica l’allegria come vuole. Qui l’idea di giusto e sbagliato si è dissolta in cinque mila anni di storia, il giudizio è stato diluito così tanto che non scombussola più nessuno, non pesa, è omeopatia del vento ora. Sembra più facile essere felici da queste parti». Il libro parla di Leon che ha diciannove anni ed è appena arrivato in India: forse scappa, forse ha semplicemente bisogno di stare lontano da casa. E quel Paese così diverso dall’occidente, che sa di spezie e divinità millenarie, dove la gente non ha età e pratica con gioia la rinuncia, in cui a palazzi maestosi si affiancano vicoli bui e baracche, è il luogo perfetto per trovare quello che nemmeno lui sa di cercare. Giaco, l’amico inatteso, il maestro di vita inconsapevole, un’anima eccezionale che «non pronuncia mai una frase senza sorriso, eppure ha solo parole serie nel suo repertorio».

E poi lei, Gelso, la ragazza misteriosa che scrive messaggi sulla terra con le dita e sogna di viaggiare in mongolfiera per raccogliere nuvole nei barattoli. Con loro, senza soldi, senza scarpe, senza telefono, senza mamma e senza infanzia dietro, Leon farà un viaggio straordinario, fino a sentire sulla punta della lingua il gusto, dolce e piccante insieme, della felicità. In contemporanea all’uscita del libro, Gio Evan ha pubblicato per Capitol Records Italy il nuovo singolo “Hopper”, una ballad da cantautore pop, una canzone di luce, di immagini, di colori, prodotta da Tom. «Una canzone – come dice lo stesso autore – per tutte le persone che padroneggiano la propria solitudine e la mutano in opere d’arte». L’artista è partito con un lungo tour in camper girando le librerie d’Italia, dal Sud al Nord, per presentare il romanzo: oggi è a Brindisi alle ore 19:00 presso la Feltrinelli Corso Umberto I. Il 1° luglio, a Milano, Gio Evan sarà protagonista di un grande evento ‘live’ al Carroponte di Sesto San Giovanni, la prima edizione di “Evanland”, Festival Internazionale del Mondo Interiore, una produzione di Massimo Levantini per Baobab Music. Sul sito www.evanland.it, in costante aggiornamento, è consultabile il programma di quella che si preannuncia come una bellissima giornata di condivisione, ricca di workshop, incontri, laboratori, spettacoli, letture pratiche, giochi, anche per i più piccoli, e approfondimenti culturali tenuti da relatori e artisti italiani e internazionali.

Il tutto culminerà in serata con il concerto di Gio Evan, la sua unica data ‘live’ del 2022. Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, artista poliedrico di Molfetta, si dedica alla poesia e alla musica. Per Fabbri ha pubblicato “Capita a volte che ti penso sempre”, “Ormai tra noi è tutto infinito”, “Cento cuori dentro”, “Se c’è un posto bello sei te”, “I ricordi preziosi di Noah Gingols” e “Se mi cerchi ti trovi”, e per Rizzoli la raccolta di poesie “Ci siamo fatti mare”.

Franco Gigante