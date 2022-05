Maratona musicale al Fusco per l’edizione spring del “Giovanni Paisiello Festival”

Maratona musicale lunedì, 23 maggio, al Teatro comunale Fusco (in via Giovinazzi) per l’edizione primaverile del “Giovanni Paisiello Festival”, rassegna organizzata dagli Amici della Musica “Arcangelo Speranza”. Si comincia alle 17 (ingresso libero) con Stefano Modeo al pianoforte.

Questo il programma musicale: Giovanni Paisiello – Sonata n. 3 in Sol Maggiore, Larghetto (Tempo di Marcia) “Richiamo di Caccia”; Fryderyk Chopin – Scherzo n. 2 op. 31; Sergej Vasil’evič Rachmaninov – Variazioni su tema di Corelli; Claude Debussy – Preludio n. 10 dal libro n. 1 “La Cathedrale Engloutie”. Alle 19 sul palco del Fusco salirà, poi, il duo formato dal pianista Vincenzo Lentini e il clavincembalista, Nicola Pata. Questo il loro programma musicale: Johan Sebastian Bach – Partita n. 1 BWV 825 (Nicola Pata); Wolfgang Amadeus Mozart – Variazioni su tema “Salve tu domine” (Vincenzo Lentini); Giovanni Paisiello – Tre sonate (Nicola Pata); Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata K 570 (Vincenzo Lentini). Alle ore 21, infine, il pubblico del Fusco potrà assistere al recital pianistico di Dante Roberto. Questo il programma: Ludwig Van Beethoven – Variazioni da “Nel cor più non mi sento” da “La Molinara” di Giovanni Paisiello; Wolfgang Amadeus Mozart – Fantasia in re minore; Ludwig Van Beethoven – Sonata “Quasi una fantasia” op. 27 n. 2; Robert Schumann – Sonata op. 11 n. 1. Per maggiori informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico: 099.7303972.

GIOVANNI PAISIELLO

Giovanni Paisiello nacque alla vigilia di San Cataldo. E nei giorni in cui a Taranto si è festeggiato il santo protettore, gli Amici della Musica “Arcangelo Speranza” hanno promosso una parentesi “Spring” del Festival dedicato al compositore con un concerto nel Capellone di San Cataldo nel Duomo dell’organista Pierluigi Lippolis, giorno del compleanno del compositore, il cui nome per esteso è Giovanni Gregorio Cataldo Paisiello in omaggio al patrono della città. Proprio vicino al Duomo di San Cataldo nel quale venne battezzato, in un edificio situato in Città vecchia e oggetto di ristrutturazione per diventare una casa-museo, Giovanni Paisiello si presume sia nato il 9 maggio del 1740 e sia poi vissuto sino all’adolescenza, dunque prima di emigrare a Napoli e, successivamente, alla conquista delle principali corti europee, da San Pietroburgo a Vienna, per imporsi come uno dei più grandi operisti della sua epoca. Tra l’altro, Paisiello visse da bambino a due passi da un altro edificio religioso, nel “pittaggio di San Pietro”, uno dei quattro rioni in cui alla fine del Settecento era diviso il borgo antico. Si tratta della chiesa del Monteoliveto, dove il giovane Paisiello avrebbe fornito da piccolo le prove del suo talento musicale, esploso anni dopo in tutta Europa.