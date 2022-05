La biodiversità come alleata

Il 22 maggio è stata celebrata la “Giornata Mondiale della Biodiversità”. Lo scopo di questo evento, come di molti altri che ormai si succedono a distanza ravvicinata (lo scorso 22 aprile si è celebrata la Giornata Mondiale della Terra), è quello di richiamare l’attenzione sulle attuali condizioni della nostra casa, il pianeta Terra, sia sugli ambienti sia sui loro inquilini, gli esseri viventi, quindi, sugli ecosistemi. Ricordiamo che un ecosistema è un insieme naturale formato da una comunità di organismi viventi e dall’ambiente fisico in cui essa vive. Sicuramente, non ci siamo mai soffermati, ma noi “umani” dipendiamo dalla “biodiversità” molto di più di quanto pensiamo. Essa è fondamentale per la vita dell’uomo. Eppure le attività umane hanno ridotto la fauna selvatica del pianeta, solo per soffermarci su questo aspetto, in media del 68% rispetto a 46 anni fa. Distruggendo la biodiversità, distruggiam o la possibilità di coesistere in modo sostenibile con la natura.

Ma come e perché dipendiamo dalla biodiversità? Attraverso i “servizi ecosistemici” (“ecosystem services”) che essa eroga in nostro favore. Secondo la definizione proposta dal Mea – Millennium Ecosystem Assessment, i servizi ecosistemici sono i “molteplici benefici forniti dagli ecosistemi al genere umano” (Mea, 2005). Essi possono essere raggruppati in 3 categorie principali (alla cui base ci sono i servizi di supporto alla vita, come il ciclo dei nutrienti, la formazione del suolo e la produzione primaria), quali: 1) Servizi ecosistemici di regolazione di gas atmosferici, clima, acque, erosione, prevenzione del dissesto idrogeologico, regolazione dell’impollinazione, habitat per la biodiversità; 2) Servizi ecosistemici di approvvigionamento di cibo, materie prime, acqua dolce; 3) Servizi ecosistemici culturali, intesi come l’insieme dei benefici non materiali ottenuti dagli ecosistemi come il senso ricreativo, estetico, educativo e artistico. In parole semplici, gli ecosistemi forniscono elementi indispensabili alla nostra sopravvivenza, come aria, acqua, cibo e salute, ma anche una serie di servizi accessori come la visione dei paesaggi e la fruizione a scopo ricreativo degli ambienti naturali. Si deve a Platone il primato di aver riconosciuto il legame che unisce la società umana alle risorse naturali.

Purtroppo, nel tempo queste due entità si sono contrapposte sulla base dell’erronea considerazione che la difesa dell’ambiente possa costituire un freno allo sviluppo economico. George Perkins Marsh fu il primo, in epoca moderna (1864), a individuare come indissolubile il legame tra sviluppo umano e risorse naturali nel suo libro “Man and Nature”. La sua preoccupazione principale era quella di sottolineare la scarsità delle ri sorse naturali utili allo sviluppo umano e il delicato equilibrio che permette alla natura di sostenere le funzioni centrali della vita umana. Illustrando le trasformazioni operate dall’uomo sull’ambiente naturale, Marsh giunse a presagire, e fu uno dei primi a farlo, che l’uomo può mettere a repentaglio la sua stessa sopravvivenza su questo pianeta. Infatti, il titolo del libro, nelle sue intenzioni originarie, avrebbe dovuto essere: “Man the disturber of nature’s harmonies” (“L’uomo disturbatore dell’armonia della natura”).

Ora si parla di “capitale naturale” con il quale si intende l’intero patrimonio mondiale delle risorse naturali indispensabili alla vita umana e all’equilibrio ecologico, che comprendono suolo, aria, acqua, unitamente a tutti gli organismi viventi, da cui derivano i servizi ecosistemici. Ma i servizi ecosistemici non sono collocati sul mercato, sono dati per scontati e vengono forniti gratuitamente, per questo sono marginali persino nei nostri pensieri. Chi penserebbe mai di dover pagare per avere aria pulita? Per usufruire di una montagna dove arrampicarsi o di un bosco dove passeggiare? Dare per scontati questi benefici viene spontaneo poiché essi appartengono a tutti; d’altronde, conoscere e riconoscere il giusto valore a questi servizi permetterebbe di considerarli nel discorso economico e di tenerli in considerazione in sede di decisione e pianificazione dello sviluppo di un territorio.

Il termine “capitale naturale” fu usato per la prima volta nel 1973 da Ernst Friedrich Schumacher, nel suo libro “Piccolo è bello”, ed è stato sviluppato ulteriormente da Herman Daly, Robert Costanza e altri fondatori della scienza dell’economia ecologica. L’Economia Ecologica è definita “scienza della sostenibilità” e rappresenta un approccio interdisciplinare alla teoria economica basato sull’assunto di un legame forte tra l’equilibrio dell’ecosistema e il benessere delle persone. I servizi forniti dalla biodiversità rappresentano un valore economico di 44.000 miliardi di dollari, ovvero più del 50% del PIL mondiale (secondo i dati del World Economic Forum 2020). Ma quali sono i servizi ecosistemici? Facciamo qualche esempio. Quali servizi ecosistemici può fornirci un bosco? Sono tantissimi! Un bosco limita l’erosione e la perdita di suolo regolando il deflusso idrico (conglobando con le radici il sedimento, evita le frane), consente l’approvvigionamento e la conservazione delle falde acquifere, regola l’equilibrio O2/CO2, per citare i più importanti. Il valore economico totale (VET) è quindi composto da valori d’uso: 1) uso diretto: riguarda i servizi di cui si beneficia direttamente (per esempio la fornitura di legname); 2) uso indiretto: riguarda i servizi di cui si beneficia indirettamente (per esempio, la qualità dell’aria); 3) valore di opzione: riguarda il valore che un bene acquisisce in virtù della possibilità di usarlo in futuro. Ci sono poi i valori di non uso: 1) il valore d’esistenza, che non considera previsioni di utilizzo ma riguarda il valore intrinseco di un bene ambientale, 2) il valore di lascito, che riguarda il valore che si ripone nell’idea che le generazioni future potranno utilizzare quel bene.

E’ evidente che attribuire un valore economico concreto diventa sempre più difficile mano a mano che ci si sposta dai valori d’uso a quelli di non uso. La letteratura specifica mette a disposizione numerosi metodi per calcolare il valore degli ecosistemi: i risultati di queste stime sono degli strumenti preziosi in mano ai policy-maker di ogni scala territoriale e, se usati nella giusta prospettiva, possono guidare azioni orientate al mantenimento e all’incremento delle risorse naturali e dei benefici che producono a favore della comunità. Ma non finisce qui! La ricerca scientifica ha ormai evidenziato che tra i servizi ecosistemici ci sono anche quelli che vanno a beneficio della salute dell’uomo! Avreste mai pensato che passeggiare in parchi e foreste migliora notevolmente le nostre condizioni di salute? Si, forse lo abbiamo intuito ma ora la scienza lo ha dimostrato. Ad esempio, lo Shinrin yoku, cioè “bagno di foresta”, è il metodo giapponese per ritrovare il benessere frequentando i boschi. E’ un mezzo per entrare in comunione con il mondo naturale attraverso i sensi.

L’ascolto dei suoni di una foresta non contaminata da rumori artificiali, la visione di strutture ripetitive come quelle presenti negli alberi, il toccare materiali naturali quali legno e muschio, inalare le molecole volatili, i terpeni (gli stessi usati per l’aromaterapia), emesse dagli alberi e dal suolo, riducono l’ansia, la depressione e lo stress e inducono al rilassamento. Gli scienziati giapponesi hanno scoperto che trascorrere alcune ore in un ambiente naturale determina l’aumento della funzione immunitaria dell’organismo documentata da bassi livelli di cortisolo (l’ormone dello stress), diminuzione della frequenza cardiaca e pressione sanguigna. Il Giappone ha avviato il primo programma nazionale per lo Shinrin-yoku nel 1982 e nel 2004 ci ha investito un milione e mezzo di dollari per investigare con metodo scientifico gli effetti delle foreste sulla salute umana. Oggi esiste la Forest Therapy Society. Anche in Italia è in corso un progetto portato avanti dal CNR e da diverse università italiane per dimostrare con metodo scientifico gli effetti benefici dello “stare nel verde”. La prossima volta ci occuperemo dei “servici ecosistemici” del mare.

Ester Cecere

Primo ricercatore Cnr Taranto