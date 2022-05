Antonio Trenta resta al timone della Uila

“Il governo deve trovare le risorse necessarie per abbattere le imposte innanzitutto sul lavoro, ridurre gli oneri fiscali e burocratici sulle imprese, sostenere i consumi e i redditi che la recessione ha più depresso”. Si apre così il documento finale condiviso dai delegati al VII congresso territoriale della Uila-Uil di Taranto. I lavori dell’assise riunitasi venerdì mattina all’hotel Salina di Taranto, in presenza, tra gli altri, del segretario nazionale della Uila, Enrica Mammucari, si sono conclusi con la riconferma di Antonio Trenta (nella foto) quale segretario generale del sindacato. Sarà affiancato da Vincenzo Guarino e Francesco Di Donato, quali componenti di segreteria ed Ida Cardillo, quale tesoriere.

La squadra della Uila ionica condivide dunque le tesi congressuali della segreteria nazionale, ritenendo che il Recovery Fund istituito dall’Unione europea possa favorire la ripresa economica comunitaria e del nostro Paese. Al centro di questa ripresa, la sostenibilità della filiera agroalimentare, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il protocollo di legalità prima di tutto, come lo stesso Trenta ha evidenziato nella sua relazione. “Le istituzioni – ha detto Trenta – non possono e non devono lasciarci soli. E’ fondamentale il ruolo della Regione tra stabilizzazioni, tutela del territorio e rinnovi contrattuali, come chiaramente lo è quello della nostra organizzazione sindacale alla quale i lavoratori agricoli ed agroalimentari continuano a dare piena fiducia”.

Enrica Mammucari parla di “rinascimento dei territori” in un sistema articolato su tre livelli, di cui anche Taranto fa parte: “Il covid e la guerra ci hanno dimostrato l’importanza di Regioni e città, come il territorio ionico stesso, a forte vocazione agricola e ittica. E ci stanno anche consegnando consapevolezze che devono tradursi in azioni politiche concrete e mirate. Il settore agricolo ed il made in Italy sono fondamentali, essenziali come ci ha dimostrato la pandemia. L’approvvigionamento di cibo è ciò da cui non si può prescindere mai. Ma tanto la pandemia quanto il conflitto russo-ucraino, stanno segnando la rivincita della geografia. Non possiamo – prosegue il segretario generale della Uila-Uil – dipendere da altri paesi perché non produciamo più materie prime importanti come il grano ed il mais, che addirittura i nostri governi europei hanno incentivato ad abbandonare in passato. Sono fondamentali per approvvigionarci di cibo. Ma non devono mancare qualità e sostenibilità. E poi le imprese devono essere messe nelle condizioni di poter investire, rispettare i contratti di lavoro, le leggi sulla sicurezza e a tutela della salute. Deve crearsi un patto di alleanza basato su parametri semplici quanto chiari, che ruotino attorno ad un pilastro indiscutibile che è la legalità. Non solo gli imprenditori devono essere vincolati al rispetto di questo “patto”, ma anche i consumatori. L’attenzione alle tutele etiche deve essere assoluta e da ogni parte.

Non si possono portare in tavola prodotti di basso costo realizzati da lavoratori schiavizzati e secondo parametri che non tengono conto dell’ambiente”. Al congresso sono intervenuti anche Giovanni Gugliotti, presidente della Provincia di Taranto, i rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Flai Cgil, Lucia Lapenna, presidente del Faila Ebat, l’ente bilaterale agricolo, Giuseppe Gigante, direttore generale dell’Inail Puglia, Michele Leone, responsabile del progetto #terraesocial di Uila Taranto, Pietro Buongiorno, segretario generale della Uila Puglia, e Donato Pentassuglia, assessore regionale all’Agricoltura e alle risorse agroalimentari della Puglia.