Non riceve notizie dei figli, l’angoscia di un agente di polizia penitenziaria

Da più di una settimana non riceve notizie dei suoi figli, letteralmente scomparsi insieme alla loro mamma nella mattinata dal 14 maggio. Si tratta della tragica vicenda che sta interessando Mario (usiamo un nome di fantasia per tutelare la privacy e soprattutto i bambini coinvolti), giovane agente di polizia penitenziaria in servizio a Ferrara, famiglia d’origine di Taranto, che dalla mattina di lunedì 14 maggio non ha più notizie dei propri figli cioè dal momento in cui, al culmine di una banale lite, la moglie di Mario ha deciso di abbandonare la propria casa.

Mario ha due figli piccolissimi, di diciotto mesi uno e di poco più quattro anni l’altro, e vive ore di incredibile apprensione, insieme ai genitori, che vivono in un comune della provincia di Taranto. Le notizie che si hanno della moglie e dei figli si riducono ad uno scarno telegramma, attraverso il quale una legale, si presume incaricata dalla moglie, ha fatto sapere che la donna e i bambini starebbero bene, giustificando l’allontanamento con presunti fatti di violenza attribuiti al giovane agente di polizia penitenziaria. Attraverso il telegramma, nessun’altra notizia rilevante e nessuna conferma, tra l’altro, sulla autenticità del documento, giunto all’attenzione di Mario con una modalità che evidentemente non convince il giovane agente. Sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura di Ferrara e dagli stessi carabinieri di Ferrara. Mario, che si è nel frattempo affidato all’assistenza dell’avvocato Mimmo Lardiello, che segue costantemente gli sviluppi della vicenda, vive ovviamente ore di comprensibile apprensione.

Secondo quanto viene raccontato, al di là di normali screzi riconducibili a ordinarie dinamiche di coppia, nessun ulteriore segnale sarebbe stato fornito in relazione ad una decisione assunta dalla donna di volere abbandonare la propria casa e far perdere le proprie tracce. La moglie di Mario, avrebbe poi con sé un’altra bambina, nata da un’altra relazione, che viveva con la coppia, anch’essa portata via dalla mattina del 14 maggio e della quale non risulterebbero notizie neanche all’altro genitore. Si spera in sviluppi positivi nelle prossime ore.