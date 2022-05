La diaspora ambientalista

Non si può certo dire che sia stata un successo. La manifestazione del Comitato Salute e Ambiente, ha probabilmente risentito del caldo quasi estivo, ma forse vanno considerati anche altri aspetti per spiegarne la scarsa partecipazione. Forse c’è una città che, ferma restando la legittimità delle rivendicazioni a tutela della salute, è stanca di essere rappresentata sempre in modo luttuoso, in tv come in piazza. Forse a determinare il progressivo svuotamento di certe manifestazioni è stata anche la frantumazione del movimento ambientalista che, dopo le punte di successo e aggregazione raggiunte con Altamarea (ma sono trascorsi ormai quattordici anni dall’ imponente corteo del 2008) non è più riuscito ad essere aggregante e trasversale, contaminato da divisioni e personalismi che non hanno giovato alla causa.

Del resto, basta leggere alcuni commenti sui social, relativi proprio alla manifestazione di domenica scorsa, per intuire che non fila tutto liscio tra le diverse anime ambientaliste della città. In verità è abbastanza oggettivo che una mutazione genetica complessiva c’è stata e si è evoluta in una direzione meno rigida e radicale. Persino Michele Riondino, dal palco dell’Uno Maggio, ha usato parole che suonano molto meno rumorose rispetto a quelle che pronunciava fino a non molto tempo fa, quando affermava che «Taranto rinasce solo se chiude lo stabilimento una volta per sempre». È il segno della lenta metamorfosi che ha attraversato una buona parte di quanti in questi anni hanno urlato posizioni contro la fabbrica di acciaio e sulla necessità della sua cancellazione per sperare nella rinascita di Taranto. È possibile che il clamoroso bluff dei Cinquestelle, quelli che avrebbero dovuto chiudere l’ex Ilva in quindici giorni, abbia avuto un peso su questo diverso approccio. Un ripensamento è indubbio che vi sia stato e lo leggiamo anche negli schieramenti in gara per le elezioni comunali.

A distanza di dieci anni dallo shock di “Ambiente svenduto”, i Verdi di Bonelli, ad esempio, hanno preferito allearsi nella coalizione guidata dal Pd, il partito accusato per anni, proprio dagli ambientalisti, di essere stato l’ispiratore dei cosiddetti decreti salva Ilva. Una scelta governista, quella attuale, con la quale una fetta (le elezioni diranno quanto ampia) comunque significativa di ambientalisti ha deciso di abbandonare posizioni velleitarie nel nome di un più equilibrato senso della realtà. Così anche altri esponenti di associazioni che in questi anni hanno portato avanti le battaglie anti Ilva saranno candidati nelle diverse coalizioni in campo abbandonando posizioni estreme. Per fare un altro esempio, Vincenzo Fornaro, l’imprenditore agricolo della masseria devastata dalla soppressione dei capi di bestiame infestati dalla diossina, già candidato sindaco ambientalista nelle elezioni di cinque anni fa, questa volta è schierato col centrodestra. Una disseminazione tra diversi schieramenti, dunque, segno di come i tempi siano cambiati e con essi l’approccio alla questione ambientale. Senza nascondere che per taluni il cambio di rotta è anche questione di mera sopravvivenza politica. Le elezioni diranno quanto queste scelte saranno premianti e quanto saranno invece premiati i candidati-sindaco più oltranzisti, ma intanto è indubbio che in alcuni pianeti della galassia ambientalista deve essere maturata la consapevolezza che quello della chiusura della fabbrica è rimasto, alla prova dei fatti, solo uno slogan e con gli slogan si può fare clamore ma non si arriva a soluzioni.

Enzo Ferrari

Direttore responsabile