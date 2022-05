Ecosostenibilità, finanziate 24 aziende

GROTTAGLIE – Sono 24 le aziende distribuite tra Grottaglie, Pulsano e Statte che hanno ricevuto sino a 25mila euro attraverso il Gal Magna Grecia per il miglioramento energetico e l’ecocompatibilità. L’importo complessivo finanziato ammonta a 600mila euro, mentre l’investimento complessivo è di 1, 2 milioni. “La misura ‘Adeguamento ecocompatibile delle imprese’ – spiega il direttore del Gal, Ciro Maranó – punta al miglioramento dell’impatto ambientale di imprese agricole ed extra agricole. Questo – continua – ha un duplice scopo: il maggior rispetto degli standard ambientali e la crescita di competitività sui mercati”. Nello specifico, con l’intervento di adeguamento ecocompatibile delle imprese (misura 3.2) sono stati finanziati interventi rivolti alla dotazione fotovoltaica e solare-termica per quanto concerne l’approvvigionamento energetico aziendale.

Le attività beneficiarie sono principalmente connesse al mondo Ho.Re.Ca. con undici interventi rivolti all’ospitalità, nella forma di affittacamere (di cui nove a Pulsano e due a Statte) e all’accoglienza, con due centri di degustazione di prodotti tipici locali e iniziative legate alla ristorazione, tre per botteghe artigianali per la ceramica a Grottaglie, le altre per la riconversione energetica di aziende nel settore della grafica e della carpenteria meccanica. Il finanziamento ha riguardato sia operazioni di adeguamento strutturale (standard ambientale degli immobili, eco-design, miglioramento dell’accessibilità), che adeguamenti dei servizi e dei prodotti offerti (progettazione di prodotti o di servizi verdi, introduzione di tecnologie pulite, riciclo delle acque, recupero degli scarti di produzione, packaging ecologici).I soggetti beneficiari sono agricoltori che hanno puntato a diversificare le produzioni avviando nuove attività extra-agricole, le microimprese e piccole imprese che avviano o implementano attività extraagricole e in genere le persone fisiche nelle zone rurali che avviano nuove attività extra-agricole.

“Per le aziende del Gal Magna Grecia, riuscire a incrementare il tasso di innovazione ambientale attraverso adattamenti di prodotto e di processo – sottolinea il presidente del Gruppo di azione locale Luca Lazzàro – significa proiettarsi verso nuovi mercati sensibili alle tematiche e ai prodotti ecosostenibili. La maggiore domanda di prodotti e servizi basati sul rispetto delle risorse naturali è anche confermata da un crescente interesse commerciale verso le produzioni tipiche sostenibili come le ceramiche di Grottaglie. Anche dal punto di vista della filiera agroalimentare – continua – registriamo da qualche anno l’evoluzione dei consumi verso una maggiore domanda di prodotti alimentari di qualità (biologici) con requisiti di sicurezza, tipicità e tracciabilità”. “I benefici di tali adattamenti si riversano non solo sulle singole aziende ma sull’intero territorio, i minori costi di smaltimento dei rifiuti, i minori consumi di risorse, la migliore immagine verso clienti e turisti nonché il maggiore accesso al mercato degli acquisti green favoriscono la nascita di rapporti più costruttivi e di collaborazione con le autorità pubbliche e portano il cittadino a sentirsi parte attiva nel processo di ammodernamento delle attività locali”.