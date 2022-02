Ancora un premio per il maestro Angelo Carbotti

Ancora un riconoscimento per il maestro Angelo Carbotti, pizzaiolo a livello internazionale e titolare della pizzeria “Doppio zero” a Taranto, in via Cesare Battisti, 3. Nei giorni scorsi, infatti, è stato selezionato nell’ambito del concorso “Navigando con Gusto” in collaborazione con Msc Crociere. «Grazie a questa iniziativa avrò la possibilità di carpire i segreti di grandi maestri della pizza partenopea come Luciano Sorbillo – osserva Angelo Carbotti – è un onore essere stato selezionato per questa iniziativa. Ringrazio la direzione artistica di “Navigando con Gusto”, un prestigioso concorso che porta le nostre tradizioni culinarie fuori dai confini nazionali».